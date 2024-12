Juan Solá de Max: "El morbo y el true crime la rompen en streaming"

Juan Solá es VP Senior de Streaming Warner Bros Discvoery Latinoamérica y US Hispanic.

“Los contenidos que propone el algoritmo se combinan con fenómenos del momento y lo que pasa en redes. La recomendación es automatizada y a la vez humanizada”, dice Juan Solá VP Senior de Streaming Warner Bros Discovery Latinoamérica y US Hispanic.

Max se lanzó en febrero y combina los contenidos de HBO Originals, Max Originals, películas de Warner Bros., el Universo de DC, Harry Potter y más. Conversamos con Solá, especialista en streaming, sobre el negocio de las plataformas.

Periodista: ¿Que cambió en los hábitos de consumo del público? ¿Cuáles son los programas que son éxito garantizado?

Juan Solá: El morbo siempre funciona muy bien y sigue. Por ejemplo con “Carlitos Jr.” “María Marta”, en México arrasa “Los 43 de Ayotzinapa: Un Crimen de Estado”, serie documental que sigue la desaparición forzada de los 43 estudiantes, “El caso Muriel” tuvo un impacto brutal en Brasil, el true crime la rompe. Esos géneros hoy día sabes que van. Los títulos con resonancia que estuvieron fuertes en la noticia local funcionan. Así que vamos a buscar esos casos, tenemos algunos en vista y ya habrá novedades. Eso sabemos que va.

Menem serie La serie "Carlitos Menem Jr."

P.: Se vincula también con la idiosincrasia de cada país.

J.S.: Hay que entenderla claro. Por ejemplo los contenidos telenoveleros. En el pasado era impensado llevarlo al streaming, era TV abierta ni paga. Y con lanzamientos de novelas mexicanas o brasileras nos abrimos a las turcas como trampolín a los contenidos telenovelados, inclusive “Margarita” tiene ese concepto, con 40 episodios. Hay que entender como funciona la audiencia, salirnos de lo que era tradicional dentro de espectro Pay TV o Streaming. Hay cosas locas como lanzar dos canales cuando nadie lanza canales. Lo hicimios con “TV TNT” dedicado a las novelas y “Adult Swim”, que es tendencia en nuestra audiencia con “Rick and Morty” y otros. Es decir que no nada distinto al pasado y no lo negamos, lo abrazamos, lo incorporamos a la estrategia de producto.

P.: Con el furor de “Margarita”, ¿proyectan con Cris Morena nuevos títulos?

J.S.: Es muy bueno el fenómeno y tiene que ver con el énfasis en lo local para futuros contenidos. “Maxima” fue una grata sorpresa, superó expectativas. “Margarita” lo mismo. Esos contenidos tienen “travellability”, pueden viajar a otros territorios, no necesariamente solo el mercado local. También se refleja afinidad con el segmento kids, partimos dos canales como “Caroon network” y “Discovery kids” que son número 1 en el mundo lineal.

Margarita.webp La serie "Margarita" de Cris Morena

P.: Se valora el enorme espacio al cine clásico de Hitchcock, Coppola y otros grandes ¿cómo confeccionan el catálogo?

J.S.: Nuestro slogan “Del cine a tu casa” se convirtió en comodity inclusive para otras plataformas, y ahora lo llamamos “Del cine a max”, que habla del periodo de ventana corto entre el estreno en salas y el desembarco en streaming. Están todas las de Warner y una oferta de películas que es parte fundamental. Se combina lo nuevo con lo clásico. Buscamos tener la mejor oferta en ese momento y buscamos combinar estrenos con otras propuestas relacionadas que pueden interesar también y complementar. Tratamos de mostrar el contenido desde el mejor ángulo, hay clásicos que pueden ser algo nuevo para un usuario y lo descubren.

Alfred Hitchcock.jpeg Alfred Hitchocock

P.: ¿Qué lugar tiene el algoritmo para la oferta de contenidos?

J.S.: Nosotros lo llamamos “fangoritmo” porque vincula el fenómeno del momento, algo que el algoritmo no te avisa sino que hay que capturar a la audiencia de manera inmediata. Por ejemplo el caso “Garabito” en Colombia, un true crime listo para estrenar pero estábamos esperando el momento. Falleció Garabito, la terminamos rápido y la lanzamos. Ahí no hay algoritmo. Además de esta fórmula de recomendación, es vital el componente manual basado en estar atento a lo que pasa en redes, a la conversación en función a lo que identificamos como consumo.

P.: ¿Cómo esta Max en el ránking de los más vistos respecto de otras plataformas?

J.S.: Dependiendo de distintos rankings estamos segundos compartiendo con otra plataforma. Max se posicionó muy rápido, nos sorprendió que nuestro reconocimiento de marca está por encima de la expectativa que nos habíamos puesto al inicio. Pensamos que podíamos tener un reconocimiento de 12% dentro de la población general y hoy estamos por encima del 20%. Esos valores responden a haber simplificado todo en una única plataforma.

P.: Fusionaron HBO, Warner, Discovery, DC comics, Harry Potter y más, ¿cómo impactó?

J.S.: Lanzamos en febrero de este año y fue un tiempo corto, a escala global muy ambicioso. Primero fue en EE.UU. luego América Latina hace poco terminamos el despliegue global en el Pacífico. Eso nos pone en un lugar espectacular porque con una plataforma entramos al juego . En la forma anterior en varios territorios había muchas plataformas, implicaba una complejidad para el negocio que en cambio hoy agiliza esta fusión y sobre todo la escalabilidad para el producto. Tenemos lo mejor de nuestras marcas con la tracción de éxitos como “Succession”, “House of the dragón”, “El pingüino”, el deporte con TNT Sports, los Oscar, Latin Grammy, Emmy, etc.

P.: ¿Cómo impactó la economía argentina en este primer año de Max?

J.S.: Argentina todo lo resiste, la inflación, el dólar, y nos adaptamos. Acomodamos los precios, ofrecemos varias ofertas acordes a todos los bolsillos, en otros países hay cuotas y descuentos al pagar el plan anual.