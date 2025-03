"The Last of Us": Pedro Pascal dio nuevos detalles de la segunda temporada

En la segunda temporada de The Last of Us , el vínculo fraternal entre Joel ( Pedro Pascal ) y Tommy ( Gabriel Luna ) continúa siendo una relación significativa que mantiene a los personajes en medio del horror apocalíptico que los rodea.

Pascal señaló que en la temporada 1, los dos personajes fueron separados y reunidos: "pusieron todo junto en la nieve".

"Te atraía cuando sentí que gran parte de la esencia de mi personaje empezaba a revelarse y a ser interpretada", dijo Pascal, dirigiéndose a Luna. "Así que en la segunda temporada, se sintió como una construcción natural de lo que habíamos establecido como personajes y compañeros de escena".

Luna estuvo de acuerdo con Pascal y señaló: "Creo que cuando empezamos, tuvimos una muy agradable llamada de FaceTime en la que sentí una familiaridad muy especial contigo".

En la conferencia, que contó con la participación de los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann, así como de otros miembros del elenco de la segunda temporada, como Isabela Merced y Young Mazino, Pascal habló sobre la llegada de la tan esperada nueva temporada. "Creo que es realmente emocionante darles a todos otra temporada de una serie que a todos les encantó y en la que todos han trabajado tan duro y en la que han invertido tanto", dijo.

Se le preguntó al actor sobre su forma de pensar al abordar el salto temporal de cinco años de la temporada 1 a la temporada 2. El personaje de Pascal, Joel, y el personaje de Bella Ramsey, Ellie, están algo distanciados al comienzo de la segunda temporada.

En declaraciones a Ramsey, Pascal comentó: "Siento que fue una hermosa idea de Craig y Neil que lo primero que pude filmar fuéramos tú y yo solos, en un ambiente bastante íntimo. Hay una distancia increíblemente dolorosa entre ellos dos y la representación de la escena, pero aun así pudimos estar en el set, divirtiéndonos, riéndonos y cosas así. Y eso fue increíblemente reconfortante, fue como volver a casa".

Para Pascal, este papel es distinto al de los demás: "Me sentí agradecido por estar de vuelta, pero al mismo tiempo, esta experiencia, más que cualquier otra que haya tenido, me resulta difícil separar lo que viven los personajes de cómo me hace sentir, de una forma poco saludable. Así que, en cierto modo, siento su dolor" —dijo Pascal—. “Supongo que tenía un estado mental poco saludable”, añadió riendo.

La serie, ambientada en un mundo postapocalíptico lleno de humanos que han sido transformados por un virus en criaturas similares a zombis, debutó por primera vez en 2023. Pascal respondió a una pregunta sobre la relevancia actual de The Last of Us, comentando que "narrar historias es catártico".

“Hay un placer muy sano y a veces enfermizo en ese tipo de catarsis y un espacio seguro para ver las relaciones humanas en crisis y dolor y dibujar inteligentemente una alegoría política, una alegoría social, y basarla en el mundo en el que vivimos”, dijo.

Pedro Pascal habló sobre el impacto del programa en su vida y perfil público

“Este trabajo definitivamente creó un nuevo capítulo en mi vida de una manera profunda debido a la experiencia personal que tuve al hacer el programa y luego, por supuesto, la forma en que fue recibido”, dijo Pascal.

Reconoció que es poco común que el programa sea “recibido de una manera acorde con la importancia que tiene para todos nosotros”.

El programa es un punto de apoyo cuando recibe más atención del público, dijo. Pascal elogió a Kaitlyn Dever, quien se unió a la segunda temporada como el personaje de Abby. "También sucedió en la segunda temporada, cuando nos conocimos, fue como: He admirado tu trabajo durante tantos años, y no podía creer que hubiera podido aparecer en escenas contigo", dijo Pascal.

También le preguntaron a Pascal sobre la actitud protectora de Joel hacia Ellie y si se inspira en alguna de sus propias relaciones. "Protejo a las personas que quiero, y creo que ese es probablemente el principal componente con el que me identifico", dijo.

La segunda temporada de The Last of Us llega a HBO y Max el 13 de abril a las 23hs.