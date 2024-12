La controvertida película de Netflix con escenas prohibidas que está causando furor y es de lo más visto

Cuenta la historia del reencuentro entre dos viejos conocidos de la universidad , que llevan a la protagonista a confundirse y empezar un affaire, del que se arrepiente sin saber que eso le costaría muy caro. Con escenas desafiantes y subidas de tono , se va construyendo una narrativa que no deja al espectador levantarse un segundo del sillón.

Después de 20 años sin verse, no necesitan mayores excusas para ir a cenar juntos y ponerse al día. Lo que parecía una amistad, comenzó a volverse un peligroso affair, pero antes de consumar su aventura, Ellie se arrepiente y vuelve a su casa, triste por la idea de engañar a su marido. No obstante, David no se rinde y comienza a hostigarla, haciendo todo lo posible por acercarse a ella, recurriendo a métodos oscuros y violentos que ponen en peligro su vida.