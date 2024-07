Una proeza deportiva femenina bien recreada en un film

La película dedica su primera parte a contar la vida de las chicas Ederle , hijas de inmigrantes alemanes que las educaron como mejor creían, es decir, el padre era un guardabosques. Eso de andar en malla con las piernas al aire no era para chicas decentes. Por suerte la madre pensaba distinto. Así es como Gertrude se hizo no solo nadadora, sino ganadora de records en diversas competencias, y miembro de un equipo femenino que hizo historia en las Olimpíadas de 1924 en Paris (las mujeres competían en natación desde 1912).

En 1925 quiso cruzar el Canal, no pudo, pero lo consiguió al año siguiente, bajo la guía de Jabez Wolffe y Bill Burgess (el segundo en cruzarlo, 1911). Eso ocupa la segunda hora de la película, que es la mejor. Después vendrían para Trudy los homenajes, el desfile triunfal en Nueva York, otras competencias, la comedia “Swim Girl, Swim”, con Bebe Daniels, y, ya mayor, el diseño de ropa deportiva y la vejez tranquila, hasta los 98 años.

Después, también vendrían otras nadadoras, que cruzaron el Canal inspiradas en ella, como la porteña Enriqueta Duarte, 1951 (la primera argentina y latinoamericana en hacerlo) y, el año pasado, la rionegrina Ailen Lascano Micaz. Vale la pena tenerlas en cuenta.

Director, Joachim Ronning (“Kon-Tiki”). Protagonista, Daisy Ridley, delgada y bonita, nada que ver con la verdadera Ederle, que tenía rasgos duros, por así decirlo. Guión, Jeff Nathanson, fiel a un discurso feminista.

Base de inspiración, el libro “Young Woman and the Sea”, de Glenn Stout, prolífico autor y editor de historias del deporte, y también del crimen, como “Tiger Girl and the Candy Kid: America`s Original Gangster Couple”, sobre el matrimonio de Richard y Margaret Whittemore, terror de los bancos justo hasta 1926, cuando lograron arrestarlos. Pero esa es otra historia.

“La joven y el mar” (Young Woman and the Sea, EE.UU., 2024); Dir.: Joachim Ronning. Int.: Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia. Disney Plus/Star.