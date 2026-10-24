La perturbadora miniserie de Netflix de la que todos hablan y que comparan con los libros de Stephen King

Una miniserie de terror psicológico que combina misterio, fe y una atmósfera inquietante.

Hay historias de terror que inquietan por lo que muestran y otras que consiguen incomodar por aquello que sus personajes están dispuestos a creer. Esta historia que se suma al catálogo de Netflix pertenece a este segundo grupo: una ficción de siete episodios que combina misterio sobrenatural, conflictos personales y preguntas incómodas sobre la religión.

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Creada por Mike Flanagan, responsable de La maldición de Hill House y La maldición de Bly Manor, la producción llegó al catálogo con una propuesta que se aleja de los sustos fáciles .

Su escenario es una pequeña isla donde la llegada de un sacerdote coincide con acontecimientos que algunos vecinos interpretan como milagros. A partir de allí, la esperanza empieza a mezclarse con el miedo.

La historia transcurre en Crockett Island, un territorio apartado del continente donde la vida cotidiana está marcada por el aislamiento, las dificultades económicas y una población que parece haber perdido buena parte de sus esperanzas.

Netflix reúne en esta ficción un elenco destacado y una trama que escapa a los sustos convencionales.

La tranquilidad cambia con el regreso de Riley Flynn, interpretado por Zach Gilford, un hombre que vuelve a su hogar después de cumplir una condena por un accidente de tránsito fatal.

Riley carga con la culpa por lo ocurrido y busca reconstruir el vínculo con su familia. Sin embargo, su regreso coincide con la llegada del padre Paul, un sacerdote carismático al que interpreta Hamish Linklater. El religioso reemplaza temporalmente al monseñor de la parroquia y pronto se convierte en una figura central para los vecinos.

Los sermones del recién llegado despiertan entusiasmo, mientras una serie de sucesos aparentemente extraordinarios alimenta la fe de la comunidad.

Algunas personas recuperan la esperanza y otras empiezan a preguntarse si aquello que presencian tiene una explicación razonable. La frontera entre el milagro y el horror se vuelve cada vez más difícil de reconocer.

El oscuro paralelismo entre esta producción y los clásicos de Stephen King

La asociación con Stephen King aparece, sobre todo, por el modo en que el relato transforma un espacio pequeño en el escenario de un conflicto que involucra a toda una comunidad.

En muchas de sus novelas, el escritor parte de lugares aparentemente ordinarios para mostrar cómo el miedo, los prejuicios y los secretos alteran la convivencia. Misa de medianoche trabaja con una lógica similar.

Uno de los paralelismos posibles es Carrie, la novela publicada en 1974. En esa historia, la represión religiosa y la crueldad social acompañan el despertar de los poderes de una adolescente.

En la producción de Flanagan, la mirada se desplaza hacia una población completa: la fe puede ofrecer consuelo, pero también convertirse en una herramienta para justificar conductas extremas.

También hay puntos de contacto con Salem's Lot, donde una comunidad de Nueva Inglaterra enfrenta una amenaza sobrenatural que se extiende mientras sus habitantes intentan comprender lo que sucede. El aislamiento geográfico y la transformación progresiva de la vida cotidiana generan una sensación de encierro que remite a ese universo literario.

Otra comparación pertinente es La niebla, relato en el que el peligro desconocido favorece el surgimiento del fanatismo y de enfrentamientos entre personas que deberían colaborar para sobrevivir. En ambos casos, el miedo colectivo puede resultar tan peligroso como la amenaza original.

Siete episodios que construyen un relato oscuro y generan comparaciones con la obra de Stephen King. Netflix

Elenco de Misa de Medianoche

Zach Gilford

Hamish Linklater

Kate Siegel

Samantha Sloyan

Rahul Kohli

Annabeth Gish

Henry Thomas

Trailer de Misa de Medianoche