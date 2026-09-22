La serie de Netflix de solo 7 episodios que está arrasando y te atrapa desde el primer minuto + Agregar ámbito en









La ficción neerlandesa combina secretos, sospechas y una muerte misteriosa en un exclusivo círculo social donde nada es lo que parece.

La producción europea presenta una estética cuidada y escenarios que acompañan el tono de la historia. Netflix

Netflix incorporó durante septiembre una producción europea que rápidamente consiguió llamar la atención del público argentino. Se trata de un thriller dramático de siete episodios, pensado para avanzar capítulo tras capítulo, sin una temporada extensa que estire el misterio.

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La historia parte de un grupo de personas que aparenta llevar una vida perfecta, rodeada de cenas, vínculos familiares y una posición económica privilegiada. Esa imagen comienza a resquebrajarse cuando una tragedia obliga a revisar relaciones que parecían consolidadas.

La ficción apuesta por un formato breve y una temporada de capítulos de duración variable. Netflix ¿De qué trata 'El club gastronómico'? La producción sigue a Karen, una mujer que llega junto a su familia a Bergen, una localidad acomodada de los Países Bajos. Allí comienza a relacionarse con un exclusivo grupo de amigos que comparte reuniones, cenas y una vida marcada por el lujo.

El ingreso de Karen a ese círculo parece, al principio, una oportunidad para comenzar una nueva etapa. Pero la aparente tranquilidad se rompe cuando uno de los integrantes muere en un incendio. Lo que podría interpretarse como un accidente empieza a generar dudas entre quienes conocían a la víctima.

A partir de ese momento, el grupo queda bajo una tensión creciente. Las relaciones comienzan a revisarse y aparecen preguntas sobre cuánto conocían realmente unos de otros. La investigación también pone en evidencia negocios turbios, conflictos personales y situaciones del pasado que habían quedado ocultas.

La producción está basada en la novela The Dinner Club, de la escritora neerlandesa Saskia Noort, y fue creada para televisión por Dorien Goertzen. La adaptación conserva el componente de misterio alrededor de un grupo cerrado, aunque lo desarrolla en formato de thriller televisivo. ¿Habrá segunda temporada de 'El club gastronómico' en Netflix? Por ahora, Netflix no confirmó oficialmente una segunda temporada de la ficción. La plataforma presenta actualmente una única temporada compuesta por siete episodios. El cierre de la primera entrega, además, deja elementos que podrían permitir continuar la historia. El séptimo capítulo, titulado "Ivo", gira alrededor del hallazgo de pruebas relacionadas con lo ocurrido y lleva a Karen a enfrentarse con información que puede cambiar su percepción sobre los hechos. Ese tipo de final puede alimentar las especulaciones entre los espectadores, aunque no alcanza para confirmar que habrá nuevos capítulos. La decisión dependerá de factores como la recepción de la serie, sus cifras de audiencia y los planes de producción. Elenco de El club gastronómico Loes Haverkort , como Karen van der Made

, como Karen van der Made Teun Luijkx

Rifka Lodeizen , como Hanneke Lemstra

, como Hanneke Lemstra Remko Vrijdag

Charlie Chan Dagelet

Matthijs van de Sande Bakhuyzen , como Simon de Jager

, como Simon de Jager Noortje Herlaar , como Babette Struyck

, como Babette Struyck Edwin Jonker

Anneke Blok

Jurriaan Bruinier Trailer de El club gastronómico

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