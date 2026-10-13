Llega Estrellada a NüN Teatro Bar: ciencia, traición y una vida por reconstruir

El unipersonal escrito y dirigido por Verónica Litvin, con actuación de Victoria Baldomir, se presentará desde el 15 de octubre. La obra cuenta la historia de una astrofísica apartada de su investigación tras alcanzar un hallazgo revolucionario.

Estrellada, el unipersonal escrito y dirigido por Verónica Litvin e interpretado por Victoria Baldomir, llega a NüN Teatro Bar con funciones los jueves a las 21 entre el 15 de octubre y el 26 de noviembre.

"Estrellada", el unipersonal escrito y dirigido por Verónica Litvin e interpretado por Victoria Baldomir, llega a NüN Teatro Bar con una historia atravesada por la ciencia, la traición, el amor y la vocación. La obra se presentará durante siete funciones, todos los jueves a las 21, entre el 15 de octubre y el 26 de noviembre.

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La historia sigue a Marina, una astrofísica que, después de años al frente de una investigación, alcanza un hallazgo revolucionario. Pero una carta la desvincula formalmente del proyecto que lideró y deja su descubrimiento en manos de otros. A partir de esa ruptura, la protagonista se adentra en la oscuridad de un descampado, donde los restos dispersos de un aparente basural se transforman en un observatorio autobiográfico.

Con humor, ironía, ternura y drama, Estrellada construye un recorrido por los recuerdos, los vínculos y las hazañas académicas y sentimentales de Marina. La puesta utiliza el universo de la astronomía como una forma de mirar la vida de la protagonista desde los bordes del realismo.

La obra es una ficción inspirada en historias reales de mujeres cuyos aportes científicos fueron apropiados o invisibilizados por investigadores hombres durante el siglo XX.

A partir de esas experiencias, Litvin construye una voz latinoamericana que también incorpora otros interrogantes: cómo sostener una carrera científica en un contexto de inestabilidad económica y qué pasa cuando el desarrollo profesional entra en tensión con la posibilidad de permanecer en el país de origen.

“Más allá de los sinsabores de la historia, creo que el corazón de Estrellada gira en torno a la vocación como fuerza vital, una especie de faro al que aferrarse”, expresó Verónica Litvin.

Ciencia, vocación y reconstrucción

En la obra, la astronomía funciona como un lenguaje poético para narrar una crisis personal. El descubrimiento que prometía coronar la carrera de Marina se convierte en el punto de partida de una caída, pero también de una posible reconstrucción.

La protagonista revisita sus decisiones, sus vínculos y aquello que todavía puede sostenerla cuando todo parece haberse derrumbado. Desde esa búsqueda, Estrellada propone una pregunta que excede a su personaje: dónde se encuentran las coordenadas capaces de salvar una vida.

Las funciones

Estrellada se presentará los jueves 15, 22 y 29 de octubre, y 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 2026, siempre a las 21.

Las funciones serán en NüN Teatro Bar, ubicado en Juan Ramírez de Velasco 419, Ciudad de Buenos Aires. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral.

Sobre Verónica Litvin

Verónica Litvin es actriz, dramaturga y directora teatral. Durante más de diez años desarrolló su carrera como actriz en el circuito independiente y participó en festivales nacionales e internacionales, entre ellos el Festival de Teatro de Rafaela, el Festival Internacional de Dramaturgia y el FIBA.

En 2023 estrenó su ópera prima como dramaturga, Verde infinito, protagonizada por Ignacio Sánchez Mestre y Manuela Iseas. La obra tuvo dos temporadas en Casa Teatro Estudio, participó de la fiesta aniversario de la Bienal de Arte Joven y formó parte de la Fiesta de Teatro CABA 2025, organizada por el Instituto Nacional del Teatro.

Estrellada es su nueva obra como autora y directora.

Sobre Victoria Baldomir

Victoria Baldomir es actriz, directora, dramaturga, docente y gestora cultural, egresada de la Licenciatura en Actuación de la Universidad Nacional de las Artes.

Cuenta con una extensa trayectoria en el teatro independiente y participó en producciones como 5SM y 38 SM (Shakespeare Material), en el Teatro Nacional Cervantes; La verdad efímera, Juguete, Conurbano cotidiano e Imagen velada, de Santiago Gobernori; y Derecho de piso, de Ana Schimelman e Ian Shifres, por la que fue nominada a los Premios Hugo.

También es co-creadora e intérprete de Las Hermanas Misterio, espectáculo que recibió nominaciones a los Premios Hugo, reconocimientos de Teatro del Mundo y premios ATINA, con temporadas y circulación nacional e internacional.

Ficha técnica

Diseño de vestuario: Lara Sol Gaudini

Diseño de escenografía: Cecilia Zuvialde

Diseño sonoro y composición musical: Pablo Viotti

Diseño de iluminación: Diego Becker

Voz en off: Ariel Bar-On

Fotografía gráfica: Alejandra López

Fotografía de registro: Laura Mastroscello

Diseño gráfico: Jazmín Nieto

Asistencia de dirección: Rocío Agrasar

Producción ejecutiva: Zoilo Garcés

Autoría: Verónica Litvin

Interpretación: Victoria Baldomir

El proyecto cuenta con el apoyo de Proteatro y del Instituto Nacional del Teatro.