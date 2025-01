Matt Reeves habló sobre la posibilidad de que su Batman se una al nuevo universo de películas de James Gunn

Matt Reeves y Robert Pattinson en el rodaje de The Batman.

En una entrevista reciente con MTV News, Matt Reeves explicó que la decisión de incorporar a Robert Pattinson al nuevo DCU dependerá de si esto tiene sentido narrativo. El director expresó: “Lo que el futuro traiga, no puedo decirlo ahora mismo. Tendremos que ver hacia dónde va” . Esto deja abierta la posibilidad, pero también refuerza la intención de mantener la independencia creativa de su universo de Batman.

Gunn y Peter Safran ya han anunciado planes para un nuevo Batman dentro del DCU, basado en el cómic The Brave and the Bold. Esto podría significar que Pattinson permanezca en su propia línea narrativa mientras otro actor toma el manto de Batman en el universo compartido.