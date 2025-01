James Gunn dio detalles del nuevo Batman del DCU tras su aparición en "Creature Commandos"

“Cuando me dieron el episodio por primera vez, vimos mucho más de Batman”, agregó Gunn. “Yo decía: ‘No estoy listo para comprometerme con eso, no estoy listo para comprometerme con eso, no estoy listo para comprometerme con eso’. Así que pensé: ‘¡Más silueta!’ Es una gran manera de demostrar que Batman existe”.

“Me encanta Batman. Lo he amado desde que era un niño pequeño. Es uno de mis personajes favoritos”, dijo Gunn. “Vamos a hacer grandes cosas con él. Es el superhéroe más popular del mundo y no puedo esperar a que la gente lo vea más, junto con Superman”.

¿Cuándo se estrenará la próxima película de Batman?

Nadie sabe cuándo volveremos a ver al Batman del DCU, ya que el director de The Flash, Andy Muschietti, está actualmente encargado de dirigir la nueva película de Batman, The Brave and the Bold.

Basada en la serie de Batman de Grant Morrison, The Brave and the Bold presentará al Batman del UDC y a la Bat-familia, que existirá separada del Batman de Robert Pattinson en las películas de Matt Reeves.