Max cumple un año con el estreno de "Chespirito" y nuevas temporadas de "The White Lotus", "Máxima" y "The last of us"

Max adelantó esta mañana en la oficina de Warner Bros Discovery los hitos de programación para el año, entre ellos, “Chespirito”, “The last of us”, “The White lotus” así como las series de true crime con casos que conmocionaron a la opinión pública, vinculados con femicidios, narcotráfico y accidentes trágicos.

Los que mejor midieron en 2024 fueron, a nivel global, “House of the dragon”, desprendimiento de “GOT” (“Todo lo relacionado con “Game of thrones” da mucho para seguir explotando) y “The penguin”, con el villano de Batman en el centro de la historia, mientras a nivel local el más visto fue “Margarita”, exitosa serie de Cris Morena, que sin embargo no funcionó tan bien en Telefé pero es furor en streaming y negocios periféricos, comenzando por las 14 funciones en el Movistar Arena; seguida por “Máxima”, que tiene confirmada segunda temporada con Delfina Chavez y “Cris Miró”, en coproducción con Flow y TNT.