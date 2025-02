"The White Lotus" en Tailandia, más espiritual y trágica

Mike White, creador de “The White Lotus”, contó: “En Tailandia nos enfermamos mucho con alguna clase de bronquitis, me pusieron un nebulizador que me mantuvo despierto durante 48 horas y en esos dos días se me vino toda la tercera temporada”

Mike White: Originalmente estaba obsesionado con filmar en Japón. Pasé mucho tiempo ahí y ya imaginaba como sería, pero después fuimos a Tailandia y obviamente al ser un país tan fascinante con gente encantadora nos cautivó. Tuve una experiencia extraña. Nos enfermamos mucho con alguna clase de bronquitis, me pusieron un nebulizador que me mantuvo despierto durante 48 horas y en esos dos días se me vino toda la tercera temporada. Cuando mejoré fui a los productores y los convencí para que fuera en Tailandia, claro que Japón era espectacular pero me volqué por este país y fue la mejor decisión.

P.: ¿Cómo aparece el budismo?

M.W.: Leí mucho sobre budismo y por alguna razón esta tercera temporada transcurre en un país budista. La ética budista está en sintonía con las historias y los personajes. Siempre me sorprendió la dimensión espiritual del budismo y cómo impacta en las personas, como las transforma. Hay rasgos indirectos en nosotros de esa cultura en las pequeñas cosas.

P.: ¿Cómo se reinventan las nuevas temporadas?

M.W.: Para que la serie se mantenga fresca necesita expandirse o cambiar. La primera temporada giraba en torno a los privilegios y el contraste entre las vidas de los empleados del hotel y los turistas. Después en la segunda temporada en Sicilia el tema fue más el sexo y la dinámica entre hombres y mujeres con las relaciones a partir de la sexualidad.

P.: ¿En qué se asemeja esta a las anteriores temporadas?

M.W.: Como en las anteriores, está la isla a la que la gente llega en avión, barco y los transforma durante esa semana de vacaciones. El conflicto sería el mismo, y hay una clientela que es similar, aunque no se trata exclusivamente de esas personas sino de quienes esperan tener esas vacaciones de lujo y cómo todo deviene en una experiencia existencial.

P.: ¿Cómo aparecieron los conflictos de esta tercera temporada?

M.W.: No puedo descifrar bien cómo, en este caso hubo mucho tiempo hasta comenzar a filmar donde tampoco estaba escribiendo de modo que pude decantar varias ideas. No la dimensioné hasta que no estuve en Tailanda pero ir a lo budista me ayudó para organizar conceptos y orquestar los diferentes personajes.

P.: ¿Por qué los animales como símbolos?

M.W.: Hay una suerte de mono que estuvo en todas las temporadas. Creo que somos animales y esta edición toma esa animalidad de base para intentar elevarse en lo espiritual. Ponemos a estos monos sentados en un árbol observando a los personajes, que al tener esas conversaciones filosóficas en definitiva son una elevación del clásico homo sapiens.

P.: ¿Cómo se construye la masculinidad?

M.W.: Cuando viaje a Tailandia sentí que había mucha gente de la que no podía descifrar de dónde era o cómo era. Siempre escribo estos personajes duros como Rick, y aparece esta tropa de hombres pelados viajando solos con novias más jóvenes como si se hubieran escapado de algún lugar. Creo que la masculinidad puede ser una suerte de trampa en esta forma de vida y observo cómo eso los aísla. El personaje de Jason Isaacs y el de Walton son hombres atrapados y solos, siento que era algo interesante para explorar.