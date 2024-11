Murió Colin Petersen, baterista original de los Bee Gees

Su batería se puede escuchar en éxitos como "To Love Somebody" y "Holiday".

La noticia fue anunciada en una publicación de Facebook por su banda Best of The Bee Gees el lunes (18 de noviembre). No se ha revelado la causa de la muerte.

“Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido amigo Colin 'Smiley' Petersen” , se lee en el comunicado. “Él enriqueció nuestras vidas y unió a nuestro grupo con amor, cuidado y respeto. No estamos seguros de cómo podríamos seguir adelante sin su brillante sonrisa y su profunda amistad. Te amamos, coronel. Descansa en paz”.

Colin Petersen con los Bee Gees

Contribuyó por primera vez al álbum de la banda de 1966 "Spicks and Specks", antes de tocar en los cuatro LP que lanzaron bajo el sello Polydor/Atco. Su batería se puede escuchar en éxitos como "To Love Somebody" y "Holiday".

El último álbum de Peterson con los Bee Gees fue "Cucumber Castle" en 1970, tras el cual finalmente abandonó el grupo tras desacuerdos con el manager Robert Stigwood. Posteriormente formó la banda Humpy Bong con el cantautor Jonathan Kelly y Tim Staffell, que se disolvió poco después.

En 1969, junto con su esposa Joanne Newfield, fundó una empresa de gestión. La pareja tiene dos hijos, Jaime y Ben.

Antes de unirse a los Bee Gees, las primeras experiencias de Peterson bajo el foco de atención llegaron cuando era actor infantil, por su papel en la película australiana Smiley de 1956.

Más de 50 años después de su salida de los Bee Gees, Peterson se unió a Best of The Bee Gees y comenzó a realizar giras por Australia tocando algunos de los éxitos más emblemáticos del grupo.

En 2021, le dijo a ABC Australia : “Realmente fui parte de la creación de algo que la gente lleva en su corazón”.