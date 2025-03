Marc Martel "One Vision Of Queen" en el Estadio Obras: el poder de mantener con vida a una leyenda eterna

Marc Martel Queen Estadio Obras.jpeg “One Vision Of Queen” con Marc Martel es la banda tributo más destacada e importante de Queen. @marcmartel

El legado eterno de Mercury

Con un setlist de 26 canciones, una energía imparable y un público frenético y emocionado por escuchar cada himno de una de las bandas más grandes de la historia, el show lo tuvo a Marc como líder de una banda compuesta por una formación clásica: un guitarrista, un bajista, un tecladista y un baterista. “One Vision” fue la encargada de abrir un show que repasaría el repertorio más destacado del legado de Queen.

Con un outfit total black, la noche en Argentina se incendió con las primeras interpretaciones de “Keep Yourself Alive”, “Hammer To Fall” y “Killer Queen”. Martel compartió el inicio de su tributo y el asombro que le continúa produciendo el hecho de seguir realizando giras interpretando a Mercury: “Hace 50 años que Queen hizo música y hoy en 2025 ustedes pagaron para ver a cinco chicos cantar Queen, es increíble”.

“Under Pressure”, “A Kind Of Magic” y “I Want To Break Free”, fueron la seguidilla de tres canciones destacadas de la banda que se llevaron varios aplausos de pie. No requería esfuerzo alguno intentar buscar un parecido de Mercury en la voz de Martel, el destello y asombro genuino de la naturalidad que producía, impactó a todos los presentes desde el primer hasta el último acorde del recital.

Marc Martel Queen Obras.png El show realizó un recorrido por los temas más destacados de Queen e invitó a los espectadores al recuerdo y a la emoción. @martubonin

“Su reputación por amar el rock and roll está alrededor de todo el mundo”, expresó Marc a todos los presentes y sin duda que la vivencia a flor de piel de cada espectador comprobó su afirmación. Uno de los momentos más emotivos y únicos de la noche se produjo con la interpretación de “Bohemian Rhapsody”, donde el viaje al universo de Queen y la sensación de sentir a la banda con más vida que nunca, generó una atmósfera de admiración y sensibilidad que se expresó con los cantos del público en cada letra.

La noche avanzó con otros clásicos como “I Want It All”, “Another One Bites”, y un solo de guitarra que posicionó a la banda a la misma altura y calidad de nivel de un tributo tan importante. El show comenzó a llegar a su final y completó el amplio setlist con alguno de los infaltables y más icónicos temas de Queen: “Don’t Stop Me Now”, “Love Of My Life”, "Radio Ga Ga”, “Somebody To Love”, “We Will Rock You” y “We Are The Champions” para coronar.

Marc Martel con “One Vision Of Queen” permitió revivir y sentir en la experiencia de todos los espectadores, un poco de la esencia de Freddie Mercury y de Queen. Comprobado está que, más allá de que pasen los años y las generaciones, su magia y legado impactan de igual forma a todos los que crecieron escuchando la banda y a quienes heredaron el hábito de sumergirse en su tan fascinante mundo.