Netflix 2025: qué películas y series llegarán durante este año

El Eternauta El Eternauta se estrenará el 30 de abril por la plataforma.

Y RIP, un thriller policial protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon. Affleck dijo que la película es “un viaje realmente divertido y atractivo que te mantiene adivinando”. También se esperan nuevas comedias como Las cuatro estaciones de Tina Fey, una adaptación de la película de 1981 escrita por Alan Alda. Fey dijo que debían “reunir un elenco de queridos actores de comedia que pudieran crear la misma vibra cálida y humana del original”.

Se incluirán títulos de no ficción con docu series como La banda perfecta y experimentos sociales como Million Dollar Secret. Bajaria también anunció que, en el futuro, los miembros serán capaces de votar en vivo desde sus pantallas, lo que abrirá nuevas oportunidades.

Qué más se viene

Bajaría anunció que TUDUM, el evento global de fans, se transmitirá en vivo desde Los Ángeles el 31 de mayo, y que Everybody’s Live with John Mulaney, un nuevo late show semanal único, se estrenará en vivo este 12 de marzo.

Nuevas series de prestigio incluyendo Muerte por un rayo de David Benioff y D.B. Weiss, Día cero protagonizada por Robert De Niro, Black Rabbit con Jason Bateman y Jude Law como protagonistas y productores ejecutivos, y The Beast in Me con Claire Danes y Matthew Rhys.

2025 también tendrá el regreso de favoritos incluyendo tres de nuestros más grandes shows de todos los tiempos — Stranger Things, Merlina y El juego del calamar. Bajaria reveló que Merlina ya finalizó su producción y se estrenará a finales de este año. También anunció que la temporada final de El juego del calamar se estrenará el 27 de junio.

Merlina.jpg Merlina ya finalizó la producción de su segunda temporada y se estrenará a finales de este año.

Hablando de la última temporada de Stranger Things, el co-creador Ross Duffer dijo: "Esta es nuestra temporada más grande y ambiciosa hasta ahora". Su hermano Matt añadió: “Creemos que es nuestra historia más personal. Fue muy intenso y emotivo filmar, para nosotros y para nuestros actores”.

Los hermanos Duffer también hablaron de dos nuevos programas de los que serán productores ejecutivos en 2026: The Boroughs y Something Very Bad is Going to Happen. “Estaremos en Netflix, que ha sido nuestro hogar durante los últimos 10 años”, dijo Ross. “No podríamos pedir mejores socios. Si quieres contar historias originales como lo hacemos nosotros, este es realmente el lugar para estar”.

Finalmente, los juegos ofrecen a los fanáticos una manera de profundizar aún más en sus mundos favoritos. Se espera que El juego del calamar: Frenesí sea el juego más descargado de Netflix y se esperan más juegos en 2025 basados en programas que aman, desde Ginny y Georgia, y Dulces magnolias hasta El amor es ciego y Cielo para dos.

Bajaria también anunció que Netflix será el hogar exclusivo de los icónicos videojuegos WWE 2K en dispositivos móviles a partir de finales de este año. La directora cerró con un mensaje: “No somos una sola cosa. Somos lo mejor en cine, televisión, documentales, stand-up, animación y eventos en vivo, y lo hacemos en 50 idiomas. No tenemos miedo de hacer grandes apuestas por voces convincentes y nuevas ideas".



Y concluyó: "De eso se trata Netflix. Opciones audaces. Creatividad. Sorpresas. Fandom. De entretener al mundo. Eso es lo que hace que nuestros miembros regresen semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y eso es lo que haremos en 2025”.