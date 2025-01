Pasó por Gran Hermano, protagonizó una de las peleas históricas del reality y hoy restaura autos: qué fue de la vida de Emanuel Di Giola

Emanuel irrumpió en la pantalla en la edición de GH 2011, un ciclo que estuvo marcado por personalidades fuertes como Cristian U, el campeón de aquella temporada. Emanuel destacó por su autenticidad y no dudó en alzar la voz cuando algo no le parecía justo. Uno de los momentos más recordados fue su enfrentamiento en vivo con el entonces conductor, Jorge Rial.

“Mi pelea con Jorge fue porque era la única cara visible para hablar de una injusticia” , comentó Emanuel. La controversia surgió por el regreso de Cristian U al programa tras haberlo abandonado voluntariamente, una decisión que, según Emanuel, contradecía las reglas del reality. “Cuando alguien abandona el juego por su propia decisión, no puede volver a entrar . Eso estaba claro en el contrato”, aseguró.

El conflicto escaló cuando Emanuel cuestionó a la producción en pleno programa. Según relató, “Rial me dijo que Gran Hermano puede hacer y deshacer las reglas como quiera. Fue la peor agresión que me podrían haber hecho”. La tensión del momento quedó grabada en la memoria de los televidentes, al igual que su frase cargada de frustración: “Si las reglas no importan, ¿para qué estamos jugando?”.

Dentro de la casa, este participante también enfrentó tensiones con sus compañeros. Recordó que “todo era una especie de cárcel VIP; estabas tres meses sin tu familia y cualquier gesto o mirada te afectaba”. A pesar de los desafíos, el exparticipante demostró tener carácter para enfrentar situaciones límite. “La producción tiene el control total. Ellos deciden cómo mostrarte al público”, reflexionó, apuntando a que la edición puede influir en cómo se perciben los jugadores.

El paso de Emanuel por el programa fue breve pero intenso, y su salida, según él, estuvo rodeada de manipulaciones. “La semana que entró Cristian, yo salí. Era evidente que querían que él ganara”, concluyó.

Qué es de la vida de Emanuel Di Giola en la actualidad

Tras su paso por el reality, Emanuel optó por alejarse del mundo mediático y enfocarse en una vida más tranquila. Actualmente, se dedica a restaurar autos clásicos en su taller ubicado en San Martín, Buenos Aires, donde combina creatividad y precisión para devolverle vida a vehículos antiguos.

“Siempre me gustaron los autos, pero fue después de salir del programa que decidí convertirlo en mi profesión”, comentó en una reciente entrevista. Además, utiliza su canal de YouTube para compartir su trabajo, mostrando el antes y después de cada restauración. “Es gratificante ver cómo algo olvidado puede volver a brillar”, expresó.

Aunque probó suerte en el ámbito artístico al formar una banda musical llamada Sonora Pandillera y participar en obras de teatro y películas, finalmente encontró su verdadera pasión en el mundo automotriz. “La música fue una etapa divertida, pero restaurar autos me da paz”, afirmó.

A sus 39 años, Di Giola se encuentra lejos de los escándalos mediáticos y disfruta de una vida plena junto a su hija Nina Antonia. “Ella es mi mayor motor; cada auto que restauro lo hago pensando en su futuro”, confesó. A pesar de los años, Emanuel sigue siendo recordado como uno de los protagonistas más auténticos y polémicos de Gran Hermano.