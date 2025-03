Catalina Gorostidi volvió a Gran Hermano: ingresó por el Golden Ticket

En el comienzo de la gala de nominación, Del Moro confirmó que efectivamente uno de los jugadores iba a dejar el reality: se trató nada menos que de Furia Scaglione, quien había regresado a la casa a través del Golden Ticket, siendo la más votada.

"No es nada malo. La verdad que tenía muchas intensiones de entrar y jugar. Tengo una manera de jugar muy agresiva y la casa no está en este nivel. Paso muchas horas aburrida y no lo estoy disfrutando. No es culpa de ustedes, necesito que ustedes disfruten", explicó Juliana al despedirse de la casa.