La película animada "Spider-Man: Beyond The Spider-Verse" confirmó su fecha de estreno

Después del lanzamiento de Across The Spider-Verse de 2023, el cierre de la trilogía de Spider-Verse, Beyond The Spider-Verse, debía lanzarse en marzo de 2024. Sin embargo, debido a varios retrasos, en parte debido a la huelga SAG-AFTRA de 2023.

La conclusión de la trilogía animada de Spider-Man ya tiene fecha de estreno.

La película animada Spider-Man: Beyond The Spider-Verse finalmente llegará a los cines en 2027.

Después del lanzamiento de Across The Spider-Verse de 2023, el cierre de la trilogía de Spider-Verse, Beyond The Spider-Verse, debía lanzarse en marzo de 2024. Sin embargo, debido a varios retrasos, en parte debido a la huelga de los sindicatos SAG-AFTRA de 2023, el trabajo en la película animada se detuvo y se eliminó por completo del calendario de lanzamientos de Sony.

Ahora, Sony ha confirmado que después de una espera de tres años, Spider-Man: Beyond The Spider-Verse se estrenará en cines de todo el mundo el 4 de junio de 2027. También compartieron nuevas imágenes.

Spider-Man: Beyond the #SpiderVerse is coming exclusively to theatres June 4, 2027. pic.twitter.com/X4Y96n6dau — Spider-Man: Beyond The Spider-Verse (@SpiderVerse) April 1, 2025 De qué trata Spider-Man: Beyond The Spider-Verse La película retomará la historia justo después de los eventos de Spider-Man: Across The Spider-Verse, que terminó en suspenso cuando Miles Morales se enfrenta a una versión malvada de sí mismo en la dimensión Tierra-42. Gwen Stacy reúne un equipo para encontrar a Miles Morales, compuesto por Spider-Man Noir, Spider-Ham, Peni Parker y muchos otros.

Shameik Moore lidera el elenco de voces de la película como Miles Morales, junto a Jake Johnson, Hailee Steinfeld , Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Lauren Velez, Jason Schwartzman, Issa Rae, Daniel Kaluuya y Oscar Isaac . La próxima tercera entrega se promociona como el capítulo final después de Spider-Man: Across The Spider-Verse y Spider-Man: Into The Spider-Verse de 2018, que ganó el Oscar a Mejor Película de Animación.

