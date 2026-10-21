¿Peligra el show de BTS en La Plata? Un sindicato amenaza con medidas de fuerza y crece la tensión

El gremio advirtió que esta decisión perjudicaría las condiciones laborales y salariales del sector. Además, no descartan la implementación de medidas de acción directa durante los espectáculos.

El gremio advirtió que esta decisión perjudicaría las condiciones laborales y salariales específicas establecidas para el sector.

El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) denunció un intento de aplicar un convenio ajeno al de los controladores para los recitales de la banda BTS para La Plata .

Se trata de una medida contra las empresas contratadas para los shows en el Estadio Diego Armando Maradona, de La Plata , donde pretendían aplicar un convenio colectivo de seguridad privada , en lugar del correspondiente a la actividad de Control de Admisión y Permanencia (CAP).

Desde la delegación de La Plata, el gremio advirtió que esta decisión perjudicaría a los trabajadores al desconocer las condiciones laborales y salariales específicas establecidas para el sector.

Según explicó la organización sindical, las empresas fueron habilitadas en el Registro de Controladores de Admisión y Permanencia (RECAP) , en el marco de la ley 26.370 y bajo las condiciones del convenio colectivo de trabajo de SUTCAPRA, que contempla disposiciones específicas para mejorar las condiciones de empleo y remuneración de los controladores.

En ese sentido, el sindicato sostuvo que la pretensión de encuadrar al personal en otro convenio implicaría desconocer los derechos previstos para la actividad y eludir obligaciones laborales. Frente a esta situación, SUTCAPRA se declaró en estado de alerta y movilización y no descartó la implementación de medidas de acción directa durante los espectáculos.

Según la organización, las empresas fueron habilitadas en el Registro de Controladores de Admisión y Permanencia (RECAP), en el marco de la ley 26.370.

“¡No vamos a permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores!”, expresaron. Bajo la consigna “Defender nuestro convenio es defender nuestros derechos”, la delegación reclamó que las empresas respeten el encuadramiento laboral, las condiciones salariales y de trabajo para los controladores de admisión y permanencia.

El conflicto abre un foco de tensión de cara a los recitales, mientras el sindicato advierte sobre posibles medidas gremiales si no se garantiza el cumplimiento del convenio de la actividad.

La línea Roca tendrá servicio especial por los recitales de BTS: cómo funcionarán los trenes por la noche

La llegada del grupo surcoreano BTS a la Argentina movilizá a más de 150 mil fanáticos durante sus tres presentaciones en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Frente a la masiva concurrencia esperada para las fechas de este miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre, Trenes Argentinos dispondrá un operativo especial durante la noche.

Para garantizar el regreso de los fanáticos a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, la línea Roca incorporará tres servicios adicionales nocturnos desde la estación La Plata después de la finalización de los conciertos. A su vez, el ramal ofrecerá dos salidas adicionales desde Plaza Constitución para quienes se trasladen tarde hacia la capital bonaerense.

La célebre banda de K-pop desembarca en el país en el marco de su gira mundial ARIRANG Tour con tres shows completamente agotados este miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre.