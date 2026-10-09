BTS llega a La Plata: ¿cuánto cuesta hospedarse un fin de semana?

La llegada del grupo surcoreano ya mueve el turismo y las reservas. Qué opciones aparecen para quienes viajen a la capital bonaerense.

Miles de fanáticos preparan su viaje para formar parte de una de las citas musicales más esperadas del año.

La llegada de BTS a la Argentina ya tiene fecha y escenario confirmados, y el impacto no se limita a las entradas. La presencia del grupo surcoreano también moviliza hoteles, traslados y otros servicios vinculados al turismo . La experiencia de grandes recitales internacionales muestra que, cuando miles de personas viajan hacia una misma ciudad, la demanda puede modificar rápidamente los precios disponibles.

En este caso, el destino será La Plata, que recibirá a BTS en el Estadio Único Diego Armando Maradona durante octubre. La banda forma parte de la gira mundial ARIRANG , con tres presentaciones en la capital bonaerense.

BTS se presentará en el Estadio Único Diego Armando Maradona los días miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026 . La fecha adicional del 21 de octubre fue anunciada por BIGHIT MUSIC ante la demanda de los seguidores, mientras que las otras dos funciones ya formaban parte del cronograma argentino.

La capital bonaerense se prepara para recibir visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

La escala argentina es parte del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, la gira con la que el grupo volvió a los escenarios después del período en el que sus integrantes cumplieron el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. El tour también incluye otras ciudades de América Latina, entre ellas Lima y Santiago.

La elección de La Plata supone además un movimiento turístico considerable. Se espera la llegada de más de 150.000 personas durante las tres jornadas. La convocatoria contempla público de distintos puntos de la Argentina y también visitantes provenientes de países como Uruguay, Chile, Colombia y Estados Unidos.

Cuánto cuesta hospedarse en La Plata el fin de semana que se presenta BTS

Los valores pueden cambiar rápidamente a medida que se acerca el recital, especialmente cuando se trata de habitaciones con cancelación gratuita o de establecimientos ubicados cerca del estadio. La experiencia registrada con otros recitales masivos también muestra que la demanda puede generar diferencias importantes entre un fin de semana común y las fechas de un espectáculo internacional.

El evento convocará a seguidores que deberán organizar con anticipación distintos aspectos de su estadía. Instagram BTS

Actualmente existen paquetes turísticos vinculados a BTS que combinan alojamiento, entrada y traslados. Una de las propuestas disponibles ofrece dos noches de alojamiento con desayuno para la fecha del 23 de octubre, con entrada al sector campo y traslados incluidos, desde u$s1035 por persona en base doble.

Otra alternativa turística, orientada a quienes buscan una experiencia que incluye prueba de sonido, merchandising e ingreso anticipado, ofrece paquetes con una noche de alojamiento. En ese caso, el valor parte de s$s2257 por persona en base doble para un hotel de tres estrellas y asciende a u$s2287 para una opción de cuatro estrellas.

La demanda también puede alcanzar a localidades cercanas. Quienes no consigan alojamiento en el centro de La Plata pueden mirar alternativas en zonas como City Bell, Gonnet, Tolosa o alrededores, aunque en esos casos el ahorro en hospedaje debe compararse con el costo y el tiempo del traslado hasta el estadio.

Bondit BTS: el servicio de traslado en el AMBA de la productora

El alojamiento no es la única alternativa para quienes viven fuera de La Plata. También existen servicios específicos de movilidad pensados para eventos masivos, entre ellos Bondit, una plataforma que organiza traslados compartidos para recitales y espectáculos.

La compañía anunció que los viajes para BTS ya están disponibles y que el servicio contempla recorridos hacia y desde los shows. La plataforma permite reservar el traslado y compartir el viaje con otras personas, una modalidad especialmente pensada para eventos con grandes concentraciones de público.

Bondit trabaja con operadores de transporte habilitados y se ocupa de diseñar rutas, gestionar las reservas y coordinar el funcionamiento del servicio. Los puntos de recogida y los horarios son establecidos previamente, mientras que el transporte se realiza en vehículos compartidos con otros asistentes.

La propuesta puede resultar atractiva para quienes prefieren evitar una noche de hotel y volver a su localidad después del recital. También suma una función de seguimiento y, recientemente, la posibilidad de compartir el viaje con familiares o amigos para que sepan qué vehículo tomar y cuándo está previsto el regreso.