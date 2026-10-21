La línea Roca tendrá servicio especial por los recitales de BTS: cómo funcionarán los trenes por la noche + Agregar ámbito en









La traza sumará frecuencias nocturnas entre Plaza Constitución y La Plata para facilitar el traslado y el regreso de los fanáticos.

El refuerzo nocturno busca responder a la alta demanda de movilidad generada por el espectáculo masivo en la capital bonaerense. Instagram BTS

La llegada del grupo surcoreano BTS a la Argentina movilizá a más de 150 mil fanáticos durante sus tres presentaciones en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Frente a la masiva concurrencia esperada para las fechas de este miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre, Trenes Argentinos dispondrá un operativo especial durante la noche.

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Para garantizar el regreso de los fanáticos a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, la línea Roca incorporará tres servicios adicionales nocturnos desde la estación La Plata después de la finalización de los conciertos. A su vez, el ramal ofrecerá dos salidas adicionales desde Plaza Constitución para quienes se trasladen tarde hacia la capital bonaerense.

BTS en Argentina: qué saber de los recitales La célebre banda de K-pop desembarca en el país en el marco de su gira mundial ARIRANG Tour con tres shows completamente agotados este miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre. Para ordenar la llegada de los miles de asistentes al estadio ubicado en el cruce de las avenidas 25 y 32, la organización estableció un cronograma diferenciado de accesos según la categoría de entrada.

Durante la jornada del show, las personas con tickets VIP podrán realizar el check-in y retiro de merchandising entre las 10 y las 14 horas. La apertura de puertas para el sector VIP se concretará a las 14:45 de cara a la prueba de sonido programada a las 15:45.

En tanto, las puertas para el público general abrirán a las 16:30, dando paso al show de la artista telonera Anita B Queen a las 18:30 como antesala del concierto principal de BTS a las 20 horas.

Gentileza - @bts.bighitofficial Cómo funcionará la línea Roca este miércoles, viernes y sábado El esquema especial de trenes conectará las estaciones cabeceras de Plaza Constitución y La Plata con paradas adicionales durante la desconcentración de los tres shows. Desde la empresa estatal recomendaron asistir con la tarjeta SUBE registrada y saldo cargado con anticipación para agilizar el ingreso a los molinetes de las estaciones. Para los viajes desde la estación La Plata hacia Plaza Constitución, los horarios de salida nocturnos serán idénticos durante las tres jornadas: Formación adicional con salida a las 23:30

Formación adicional con salida a las 00:00

Formación adicional con salida a las 00:30 Por su parte, los servicios especiales desde Plaza Constitución hacia La Plata contarán con variaciones según el día de la presentación: Miércoles 21 y viernes 23 : salidas a las 21:50 y a las 23:00

: salidas a las 21:50 y a las 23:00 Sábado 24: salidas a las 21:55 y a las 23:00

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