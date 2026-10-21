Preventa de entradas para U2 en Argentina: precios, ubicaciones y cómo y dónde comprar + Agregar ámbito en









En el marco de su nueva gira mundial, The Greatest Show on Earth, U2 celebrará sus cincuenta años de trayectoria con dos noches que recorrerán las canciones que marcaron su historia.

U2 vuelve a la Argentina en marzo de 2027.

Cada vez falta menos para el esperado regreso de U2 a la Argentina. Después de casi una década, la banda irlandesa volverá a encontrarse con el público local el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el Estadio River Plate, con producción de DF Entertainment y Beck como invitado especial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el marco de su nueva gira mundial, The Greatest Show on Earth, U2 celebrará sus cincuenta años de trayectoria con dos noches que recorrerán las canciones que marcaron su historia. Los shows serán, además, la oportunidad para escuchar en vivo las canciones de Carnaval de Luz, su nuevo álbum de estudio.

Cómo y dónde comprar las entradas para U2 en Argentina Las entradas se venderán únicamente a través de All Access en las siguientes instancias:

Preventa Santander Visa: desde hoy 21 de octubre a las 10:00 horas, los clientes Santander Visa podrán adquirir sus entradas en 6 cuotas sin interés.

desde hoy 21 de octubre a las 10:00 horas, los clientes Santander Visa podrán adquirir sus entradas en 6 cuotas sin interés. Venta general: comenzará el 22 de octubre a las 10:00 horas y estará habilitada para todos los medios de pago. Precios y ubicaciones para los shows de U2 en River Plate El mapa de ubicaciones y los precios para las dos fechas en River ya están disponibles.

RED ZONE - $700.00 + s/c

PIT / GOLDEN CIRCLE – $500.000 + s/c

CAMPO DELANTERO – $355.000 + s/c

CAMPO GENERAL + SÍVORI B – $185.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN INFERIOR – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN BAJA – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN MEDIA – $375.000 + + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO INFERIOR – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO BAJA – $375.000 + s/c

PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO MEDIA – $375.000 + s/c

PLATEA ALTA SAN MARTÍN – $145.000 + s/c

PLATEA ALTA BELGRANO – $145.000 + s/c

PLATEA SÍVORI MEDIA S/N – $160.000 + s/c

GENERAL ALTA SÍVORI – $120.000 + s/c U2 confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum El próximo 13 de noviembre, U2 lanzará Carnaval de Luz, su decimosexto álbum de estudio y el primero con material completamente nuevo desde Songs of Experience (2017). El disco reúne doce canciones y llega anticipado por los singles “Street of Dreams” y “Silencio”. Entre sus colaboradores se destaca Brian Eno, uno de los productores más influyentes de la historia del rock y aliado fundamental en la construcción del sonido de U2, quien coescribió y aportó sintetizadores en tres temas.

También participan Martin Garrix, como coautor de “Glorify”, y Ryan Tedder, a cargo de producción adicional en “Silencio”. El álbum incluye además “The Mirror Maker (Rosalía)”, una canción que lleva el nombre de la artista catalana, y cierra con “Torn”, una colaboración con Johnny McDaid, de Snow Patrol, que cuenta con la voz de Dolly Parton. El lanzamiento llega después de los EP Days of Ash y Easter Lily, publicados a principios de año.

Temas Música

entradas

Show