The Wildhearts llega por primera vez a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para el show + Agregar ámbito en









La legendaria banda británica de hard rock se presentará en abril de 2027, en Liverpool Club, en su esperado debut en Buenos Aires.

Los referentes del hard rock llegan por primera vez al país.

Con más de tres décadas de trayectoria, The Wildhearts desembarca en Argentina para saldar una cuenta pendiente con el público local y ofrecer una noche de rock cargada de potencia, melodía y actitud. La legendaria banda británica de hard rock se presentará el viernes 16 de abril de 2027, en Liverpool Club, en un esperado debut en Buenos Aires.

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La visita formará parte de su recorrido por Sudamérica, que incluirá también una presentación en Brasil el sábado 17 de abril.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de The Wildhearts en Liverpool Bar Las entradas para el show de The Wildhearts en Argentina ya están disponibles en www.alpogo.com.

Liderados por el carismático Ginger, The Wildhearts construyeron una identidad musical propia, combinando la energía del hard rock, la actitud del punk, la sensibilidad del power pop y la intensidad del rock alternativo. Una fórmula explosiva que los convirtió en una referencia fundamental de la escena británica de los años noventa y que continúa conquistando nuevas generaciones de seguidores.

Formados en Newcastle, Inglaterra, en 1989, The Wildhearts se destacaron rápidamente por su particular combinación de guitarras contundentes, estribillos memorables y composiciones que desafían las etiquetas musicales.Su álbum debut, “Earth Vs The Wildhearts” (1993), se convirtió en una obra fundamental de su carrera y fue elegido por la revista Kerrang! como el mejor álbum de 1993. Dos años más tarde llegaría “P.H.U.Q.” (1995), otro de los discos más celebrados de su discografía, que alcanzó el puesto número 6 en los rankings británicos.

A lo largo de los años, la banda atravesó distintas etapas, cambios de formación y reuniones, manteniendo siempre a Ginger como su principal motor creativo. Su discografía incluye títulos esenciales como Fishing for Luckies, Endless Nameless, The Wildhearts Must Be Destroyed, Renaissance Men y 21st Century Love Songs.En 2025, la banda presentó “Satanic Rites of The Wildhearts”, su undécimo álbum de estudio, reafirmando su vigencia y demostrando que su espíritu creativo y su potencia siguen intactos. El viernes 16 de abril de 2027 será una fecha especial para los seguidores argentinos del rock: por primera vez, The Wildhearts se presentará en Buenos Aires, en una noche que promete recorrer los grandes momentos de su trayectoria y celebrar el legado de una de las bandas más singulares del rock británico. El show es producido por ECOMUSIC ENTERTAINMENT.

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