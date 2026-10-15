U2 vuelve a la Argentina con dos shows en River Plate: cómo y dónde comprar las entradas Por Matias Reynoso + Agregar ámbito en









El grupo prepara un nuevo capítulo de su historia en el país, esta vez con dos noches en River como parte de "The Greatest Show on Earth"

U2 vuelve a la Argentina en 2027.

A nueve años después de sus últimos shows en el país, U2 vuelve a la Argentina para reencontrarse con el público local el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el Estadio River Plate, con producción de DF Entertainment.

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Su última visita fue en octubre de 2017, cuando se presentó en el Estadio Único de La Plata con The Joshua Tree Tour, la gira que celebró los treinta años de uno de sus discos más emblemáticos. Ahora, el grupo prepara un nuevo capítulo de su historia en Argentina, esta vez con dos noches en River como parte de "The Greatest Show on Earth". Los shows contarán con Beck como invitado especial.

Cómo y dónde comprar las entradas para los shows de U2 en River Plate Las entradas para las dos fechas en River estarán disponibles únicamente a través de All Access. La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el miércoles 21 de octubre a las 10:00 horas, con el beneficio de seis cuotas sin interés. La venta general se habilitará el viernes 23 de octubre a las 10:00 horas.

U2 está en un momento celebratorio. El pasado 25 de septiembre se cumplieron cincuenta años de aquel día de 1976 en el que Bono, The Edge y Adam Clayton respondieron al aviso que Larry Mullen Jr. había publicado en la cartelera del colegio Mount Temple de Dublín para formar una banda. Para conmemorar el aniversario, los cuatro músicos regresaron al lugar donde comenzó su historia y ofrecieron un show sorpresa ante cientos de estudiantes, en el que repasaron algunos de sus grandes clásicos y estrenaron en vivo “Silencio”, su nuevo single.

U2 confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum El próximo 13 de noviembre, U2 lanzará Carnaval de Luz, su decimosexto álbum de estudio y el primero con material completamente nuevo desde Songs of Experience (2017). El disco reúne doce canciones y llega anticipado por los singles “Street of Dreams” y “Silencio”. Entre sus colaboradores se destaca Brian Eno, uno de los productores más influyentes de la historia del rock y aliado fundamental en la construcción del sonido de U2, quien coescribió y aportó sintetizadores en tres temas.

También participan Martin Garrix, como coautor de “Glorify”, y Ryan Tedder, a cargo de producción adicional en “Silencio”. El álbum incluye además “The Mirror Maker (Rosalía)”, una canción que lleva el nombre de la artista catalana, y cierra con “Torn”, una colaboración con Johnny McDaid, de Snow Patrol, que cuenta con la voz de Dolly Parton. El lanzamiento llega después de los EP Days of Ash y Easter Lily, publicados a principios de año.