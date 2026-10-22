Prime Video confirmó la renovación de la serie "Carrie" para una segunda temporada + Agregar ámbito en









La renovación llega dos semanas después del estreno de la primera temporada de la serie basada en la novela de Stephen King.

"Carrie" fue renovada para una segunda temporada.

Prime Video ha renovado la adaptación de Mike Flanagan del clásico de terror de Stephen King para una segunda temporada.

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La renovación llega dos semanas después del estreno de la primera temporada de Carrie, de ocho episodios, el 7 de octubre, que recibió excelentes críticas, y extiende la racha perfecta de todas las series juveniles de Prime Video estrenadas en los últimos seis meses que han sido renovadas, incluyendo Elle, Off Campus, Every Year After y Sterling Point.

Desde su estreno, Carrie, protagonizada por Summer H. Howell, ha encabezado la clasificación semanal mundial de series de televisión de Prime Video, alcanzando el número 1 en más de 105 países de todo el mundo, aunque la plataforma de streaming no publica cifras de audiencia.

De qué trata Carrie La primera temporada de Carrie sigue a Carrie White (Howell), una estudiante de secundaria inadaptada que ha pasado su vida encerrada en casa con su madre, Margaret (Samantha Sloyan), quien la protege con fiereza. Tras la repentina e inesperada muerte de su padre, que la introduce en el implacable mundo de la escuela secundaria pública, Carrie se ve obligada a lidiar con un escándalo de acoso escolar que sacude a su comunidad, la presión constante y la crueldad cotidiana de la era de las redes sociales, y el despertar de misteriosos poderes telequinéticos que surgen junto con su adolescencia.

Al final del último episodio, Carrie no muere apuñalada como en el libro; en cambio, se encuentra en el asiento del copiloto del coche de su amiga Emaline (Thalia Dudek) abandonando la ciudad, con destino desconocido.

Howell regresará para la segunda temporada, probablemente junto con Dudek. Otros miembros del reparto que podrían continuar son Siena Agudong, Josie Totah y la actriz recurrente Kate Siegel, cuyos personajes, Sue Snell, Tina Blake y Adelaide, respectivamente, sobrevivieron a la masacre de la noche del baile de graduación. El reparto principal de la primera temporada también incluyó a Alison Thornton como Chris Hargensen, Joel Oulette como Tommy Ross, Arthur Conti como Billy, Amber Midthunder como la señorita Desjardin y Matthew Lillard como el director Grayle. Flanagan es la guionista, productora ejecutiva y showrunner de Carrie, y dirigió cuatro episodios de la primera temporada, incluyendo el primero y el último. King también fue productora ejecutiva. La serie es una producción de Amazon MGM Studios.