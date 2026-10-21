Prime Video reveló un nuevo tráiler de la tercera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" + Agregar ámbito en









Ambientada siete años después de los eventos de la segunda temporada, la tercera comienza en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron.

Llega una nueva temporada de la serie de fantasía y acción.

Prime Video reveló el tráiler de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la serie llega a la plataforma de streaming el próximo 11 de noviembre.

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Ambientada siete años después de los eventos de la segunda temporada, la tercera comienza en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron.

El nuevo tráiler muestra al malvado ejército de Sauron, repleto de orcos, dragones y Nazgûl, sembrando el caos en la Tierra Media mientras los héroes contraatacan. Los primeros cuatro episodios de la tercera temporada se estrenarán el 11 de noviembre, seguidos de dos más el 18 de noviembre y los dos últimos el 25 de noviembre.

De qué trata la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder "Todos los pueblos de la Tierra Media están inmersos en la heroica lucha contra Sauron y su ejército de orcos", reza la sinopsis. "Sus temibles sirvientes del Anillo, los Nazgnagôl, vagan por la Tierra Media ataviados con armaduras negras mientras aumentan las tensiones entre los elfos que intentan desesperadamente mantener el frente; los lazos familiares se tensan entre los enanos de Khazad-dûm; las facciones políticas empujan al reino insular de Númenor al borde de la guerra civil; y en las tierras orientales de Rhûn, Gandalf despliega todo su poder mágico y de persuasión mientras lucha por cambiar el rumbo de la inminente oscuridad".

El reparto de "Los Anillos de Poder" incluye a Charlie Vickers, Morfydd Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Robert Strange y Markella Kavenagh.

Jamie Campbell Bower, estrella de Stranger Things, Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young también se unieron al reparto para la tercera temporada. En la Comic-Con de San Diego de este año, se reveló que Simon Pegg prestaría su voz al Balrog en esta temporada. La tercera temporada de la serie está producida por los showrunners JD Payne y Patrick McKay. Ambos también serán productores ejecutivos junto con Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y la directora Charlotte Brändström. A Brändström se unen los directores Sanaa Hamri y Stefan Schwartz, cada uno a cargo de varios episodios de la próxima temporada. Matthew Penry-Davey es productor, con Ally O'Leary, Tim Keene y Andrew Lee como coproductores.