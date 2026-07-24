Prime Video reveló el tráiler de la tercera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" + Agregar ámbito en









La tercera temporada de la serie transcurrirá varios años después de los eventos de la segunda, en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron.

La nueva temporada llega a la plataforma en noviembre.

Durante un panel celebrado el viernes en la Comic-Con de San Diego, Prime Video estrenó el esperado tráiler de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.

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Otras sorpresas reveladas hoy en el Salón H incluyeron el anuncio de nuevos personajes: Simon Pegg como la voz del Balrog, Eddie Marsan como Thrain de la realeza enana y descendiente de Thorin Escudo de Roble de El Hobbit (Richard Armitage), Andrew Richardson como Anarion, un rey de Gondor, Zubin Varla como un Nazgûl llamado Khamûl el Oriental, y un personaje original llamado Marnûkh interpretado por Adam Young.

Tráiler de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder El tráiler, que comienza con las brasas ardientes y las tierras ennegrecidas de Mordor, empieza con la voz de Sauron (Charlie Vickers) diciéndoles a sus secuaces: "Ahora ha llegado la hora gloriosa", mientras se vierte metal fundido en un molde anular bastante familiar. A continuación, vemos a una Galadriel (Morfydd Clark) más feliz bailando con Celeborn (Jamie Campbell Bower), un príncipe elfo presentado como su nuevo interés amoroso en la tercera temporada, quien, además, está vinculado canónicamente a ella en la mitología de Tolkien como su esposo.

En otra escena, un orco le dice a Arondir (Ismael Cruz Córdova) lo que todos los guerreros de la Tierra Media y más allá han temido: que el Señor Oscuro "está a punto de forjar... un anillo para gobernarlos a todos". A través de una serie de cortes, el tráiler teje el terror de nuevos y formidables enemigos, desde dragones y Nazgûl con antorchas hasta el misterioso y poderoso Mago Oscuro (Ciarán Hinds), mientras una voz en off revela que Sauron tiene "ejércitos que aterrorizan la Tierra Media".

En la segunda temporada, se reveló que el hombre amnésico con poderosa magia conocido como El Extraño, que seguía a las dos Harfoot, Nori Brandyfoot (Markella Kavenagh) y Poppy Proudfellow (Megan Richards), en su viaje, era Gandalf el Gris (Daniel Weyman). Este hombre, entonces de pocas palabras, parece haber aceptado su nueva identidad en el tráiler, donde advierte a alguien (o a varias personas) fuera de cámara sobre las duras realidades de la muerte como consecuencia de participar en la inminente lucha para evitar que la Tierra Media se corrompa y caiga en la ruina.

Mientras tanto, parece que los problemas finalmente han alcanzado al Príncipe Durin (Owain Arthur) y a su esposa Disa (Sophia Nomvete), quienes en la Temporada 2 descubrieron que su territorio dentro de las minas de Khazad-dûm contiene el preciado metal mithril. El tráiler de la Temporada 3 sugiere que, debido a la codiciada belleza y durabilidad eterna del mithril (descrito como un material incorrupto más fuerte que el acero), la noticia sobre la mina del tesoro del reino enano podría haberse extendido a las tierras circundantes. Aunque el Príncipe Durin empuña sus hachas y espadas raras para luchar, es una incógnita cómo se representarán las minas de mithril en la Temporada 3, considerando que esto conduce canónicamente a la caída de su reino en la Segunda Edad, para cuando se desarrolla la trilogía de El Señor de los Anillos. El tráiler culmina con las palabras de Sauron: "La sombra se alza en la Tierra Media", dice mientras Galadriel, lista para la batalla, blande su espada contra los enemigos, y se muestra cómo logra forjar el icónico anillo. "¿Te gustaría alzarte con él?". El panel del Salón H también reveló que la tercera temporada transcurrirá varios años después de los eventos de la segunda, en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron. Prime Video también confirmó que la tercera temporada se estrenará el 11 de noviembre de 2026.