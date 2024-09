Qué es de la vida de Alexis Bledel, la icónica actriz de Hollywood que abandonó un éxito y decidió alejarse de las cámaras por un particular motivo

La actriz conocida por su papel en Gilmore Girls y The Handmaid’s Tale opta por una vida más tranquila. Conocé las razones detrás de esta decisión.

Hoy, Alexis Bledel, la actriz estadounidense, celebra su cumpleaños número 43. Conocida por su rol protagónico en la serie Gilmore Girls, que la lanzó a la fama en su adolescencia, Bledel se convirtió en una figura mundialmente reconocida. Este papel, que comenzó en el año 2000, no solo la convirtió en una favorita del público, sino que también marcó el inicio de una carrera exitosa, la cual continuó con el revival de la serie en 2016, Gilmore Girls: A Year in the Life.