¿Quién es Paul Mescal y por qué es la clave del éxito de Gladiador II?

Su salto a la fama llegó en 2020 con Normal People, una serie que le valió un BAFTA y reconocimiento internacional por su interpretación de Connell Waldron. En 2023, su carrera dio un giro significativo al ser nominado al Oscar por Aftersun, donde interpretó a un joven padre enfrentando sus propias emociones. Este reconocimiento no solo consolidó su lugar en la industria, sino que también lo preparó para asumir papeles de mayor exigencia, como en Gladiador II.

connell Paul Mescal.webp

Paul Mescal y su preparación para “Gladiador II”

Para interpretar a Lucius, Paul Mescal se sometió a una rigurosa preparación física y mental. Desde dietas estrictas basadas en pollo hasta intensas rutinas de entrenamiento, el actor trabajó durante meses para moldear su cuerpo según las demandas del papel. Según Mescal, su primer encuentro con el entrenador personal fue inusual, ya que lo evaluó minuciosamente antes de diseñar un plan específico para incrementar su musculatura de manera equilibrada.

El rodaje, realizado en Marruecos y Malta, implicó largas jornadas bajo temperaturas extremas, lo que llevó al actor a enfrentar episodios de deshidratación. Además, las escenas de combate representaron un desafío sin precedentes en su carrera, destacándose por su autenticidad y brutalidad. Mescal describió estas peleas como una representación del desgaste físico y emocional de su personaje, lo que añade una capa de profundidad a su actuación.

Paul Mescal Aftersun.avif

Otros proyectos destacados

Además de su papel en Gladiador II, Paul Mescal brillo en diversas producciones. En Aftersun (2022), interpretó a un padre soltero con una sensibilidad que conmovió tanto a críticos como al público. Ese mismo año, protagonizó God’s Creatures y Carmen, mostrando su habilidad para adaptarse a géneros variados y el año pasado protagonizó junto a Saoirse Ronan el largometraje de suspenso y ciencia ficción llamado FOE.

En su carrera también destacan películas como The Lost Daughter (2021) y series como The Deceived (2020). Su participación en videos musicales, como Scarlet de The Rolling Stones y Savior Complex de Phoebe Bridgers, refleja su versatilidad artística. Con una carrera en ascenso y proyectos cada vez más ambiciosos, Mescal se consolida como una de las grandes promesas del cine contemporáneo.