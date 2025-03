Neymar habló sin cassette y explicó por qué Brasil perdió categóricamente con la Selección argentina

Durante una entrevista en la ceremonia de premiación del Campeonato Paulista, que Corinthians conquistó recientemente ante Palmeiras, Neymar compartió su análisis sobre la derrota. "Vi el partido, hablé con algunos jugadores después. Es triste, ¿verdad? Es malo perder, lo sabemos, pero la manera en que pasó... Sabemos que fue un mal día para todos", comentó el delantero, quien resaltó la naturaleza impredecible del fútbol. "Cuando tienes un mal día, las cosas no suceden como planeas. Eso es parte del fútbol, y desafortunadamente, eso nos pasó a nosotros", agregó.

Las reacciones tras el abultado resultado no se hicieron esperar. Exjugadores como Felipe Melo y Denilson también compartieron sus pensamientos. Melo reconoció el buen rendimiento de Argentina, mientras que Denilson mostró su vergüenza por el resultado. Este golpe no solo impactó a Brasil , sino que también fue un punto de inflexión para Argentina, que reafirmó su clasificación al Mundial tras el empate previo entre Uruguay y Bolivia.

brasil(1).jpg Las reacciones tras el abultado resultado no se hicieron esperar. Exjugadores como Felipe Melo y Denilson también compartieron sus pensamientos. Foto: NA

Con la derrota aún fresca, la incertidumbre ronda sobre el futuro de la selección brasileña. Tras la salida de Dorival Júnior como entrenador, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), presidida por Ednaldo Rodrigues, se enfrenta a la necesidad de replantear el rumbo. Ronaldo Nazário, el fenómeno, destacó la urgencia de un cambio estructural, señalando la necesidad de traer a un entrenador extranjero, mencionando que el país no está formando adecuadamente a sus entrenadores.

En medio de los rumores sobre el futuro de Brasil, Neymar sigue enfocado en su regreso a Santos, el club que lo vio nacer futbolísticamente. Sin embargo, su nombre también surgió en conversaciones sobre el nuevo entrenador de la selección. Cuando se le preguntó por su relación con Jorge Jesús, el técnico portugués con el que tuvo diferencias en el Al Hilal, Neymar desmintió cualquier vínculo con el tema: "No tengo nada que ver con esto. Soy un jugador, no me metas en esto. Estoy fuera", afirmó con firmeza en una entrevista con Charla Podcast durante el evento.

La relación entre Neymar y Jorge Jesús estuvo marcada por tensiones, especialmente cuando el técnico portugués decidió no inscribir al brasileño en la Saudi Pro League debido a su falta de aptitud física. Sin embargo, Jesús elogió el talento de Neymar, reconociéndolo como el mejor jugador con el que ha trabajado: "Fue el mejor jugador con el que he trabajado desde que soy entrenador. Se fue triste, principalmente conmigo".