Según medios estadounidenses, Kennedy Suarez le habría exigido al actor de Breaking Bad que eligiera entre ella y su madre. La relación atravesaba un momento de tensión.

Revelaron la difícil decisión que tuvo que tomar RJ Mitte en sus últimos días.

La muerte de RJ Mitte , reconocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad , sumó nuevas revelaciones sobre los últimos días del actor. Según trascendió en medios estadounidenses, el intérprete atravesaba un conflicto sentimental con su prometida, Kennedy Suarez , que habría llegado a plantearle un ultimátum relacionado con su vínculo familiar.

De acuerdo con la información publicada por TMZ, Suarez habría manifestado su incomodidad ante la presencia de Dyna, la madre de Mitte , a quien acusaba de intervenir en los asuntos de la pareja. La tensión habría escalado hasta el punto en que la joven le habría exigido al actor que eligiera entre ella y su madre.

Según los reportes, Mitte no habría estado dispuesto a cortar los lazos con su progenitora ni con su hermana, Lacianne, una decisión que habría profundizado las diferencias en la relación. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación independiente de que este conflicto haya tenido relación con las circunstancias de su muerte.

Según las versiones difundidas, el actor se habría mostrado angustiado por el desgaste de su vínculo sentimental durante las semanas previas a su fallecimiento. Mitte y Suarez compartían una amistad de diez años antes de iniciar su noviazgo en 2018.

Según medios estadounidenses, Kennedy Suarez le habría exigido al actor de Breaking Bad que eligiera entre ella y su madre.

La pareja formalizó su compromiso el 10 de octubre de 2025 , poco más de un año antes de la muerte del intérprete. Si bien ambos seguían juntos una semana antes del hecho, todavía no hay certezas sobre una posible ruptura en los días posteriores.

Tras conocerse la noticia, Suarez desactivó su cuenta de Instagram, un hecho que llamó la atención en medio de las repercusiones por la muerte del actor. No obstante, esa decisión no permite establecer por sí sola cuál era la situación sentimental de la pareja.

El legado de RJ Mitte en Breaking Bad

La trayectoria de Mitte estuvo marcada por su compromiso con la inclusión y la representación de las personas con discapacidad. Nacido en Mississippi, el actor vivió con parálisis cerebral, una condición que también formó parte de la construcción de su personaje, Walter White Jr., en la producción de AMC.

Fuera de la pantalla, participó en iniciativas de concientización y colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children's. Su trabajo contribuyó a visibilizar la discapacidad y a cuestionar los estereotipos dentro de la industria del entretenimiento.

La noticia de su muerte generó numerosas muestras de dolor entre sus compañeros de elenco. Bryan Cranston, quien interpretó a su padre en la ficción, expresó su tristeza con un mensaje de despedida en el que lamentó la pérdida del actor y el potencial de su carrera.

La noticia de su muerte generó numerosas muestras de dolor entre sus compañeros de elenco. Bryan Cranston, quien interpretó a su padre en la ficción, expresó su tristeza con un mensaje de despedida en el que lamentó la pérdida del actor y el potencial de su carrera.

Por su parte, Aaron Paul también manifestó su pesar en declaraciones a The Hollywood Reporter: “Estoy destrozado. Tengo el corazón roto por esta noticia. RJ, te quiero, amigo. Te vamos a extrañar”.

Cuándo será el homenaje a RJ Mitte

Mientras las autoridades del condado de Texas continúan con las pericias para esclarecer las circunstancias de su muerte, familiares, amigos y allegados se preparan para despedir al intérprete.

Según la información difundida, el homenaje tendrá lugar este viernes en The Mitte: Arts and Cultural Center, ubicado en Brownsville. La familia solicitó respeto durante el proceso de duelo.

A los 34 años, Mitte deja una huella que trasciende su trabajo en Breaking Bad. Su carrera y su compromiso con la representación de las personas con discapacidad consolidaron su lugar como una figura relevante en la búsqueda de una industria audiovisual más inclusiva.