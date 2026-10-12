Murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años + Agregar ámbito en









El artista tenía 34 años y participó en 56 episodios de la aclamada serie protagonizada por Bryan Cranston. También se destacó por su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad en Hollywood.

Murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad, a los 34 años.

El actor estadounidense RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, murió este lunes a los 34 años en Brownsville, Texas. La noticia fue confirmada por sus representantes, mientras las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento.

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En un comunicado, la agencia que representaba al artista expresó su pesar por la pérdida y lo recordó como un actor, filántropo y defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Además, solicitó que se respete la privacidad de su familia durante este momento.

Según informó el portal estadounidense TMZ, funcionarios del condado señalaron un aparente suicidio. La investigación sobre la muerte continúa en curso y, hasta el momento, no se difundieron públicamente más detalles sobre las circunstancias del hecho.

RJ Mitte tenía 34 años y participó en 56 episodios de la aclamada serie protagonizada por Bryan Cranston. Quién era RJ Mitte, el hijo de Walter White en Breaking Bad Mitte alcanzó la fama internacional por su papel de Walter White Jr., también conocido como Flynn, en Breaking Bad, la aclamada serie protagonizada por Bryan Cranston. El actor participó en 56 episodios de la ficción, en los que interpretó al hijo adolescente de Walter y Skyler White, cuya vida familiar queda atravesada por las decisiones de su padre.

Al igual que su personaje, el actor tenía parálisis cerebral. Sin embargo, la condición de Walter White Jr. era más pronunciada que la suya, por lo que Mitte debió adaptar sus movimientos y aprender a caminar con muletas para construir la interpretación.

Antes de incorporarse a la producción, había trabajado como extra en series como Hannah Montana y Everybody Hates Chris. Su participación en Breaking Bad significó un punto de inflexión en su carrera y lo convirtió en uno de los rostros reconocidos de la ficción televisiva. Tras el éxito de la serie, Mitte participó en otras producciones, entre ellas The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice (Will Save You!). RJ Mitte se destacó por su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad en Hollywood. Su lucha por la inclusión y la representación de la discapacidad Más allá de su carrera como actor, Mitte dedicó parte de su trayectoria a promover la inclusión de las personas con discapacidad en la industria audiovisual. Aprovechó la visibilidad que le dio Breaking Bad para reclamar más oportunidades laborales y cuestionar los estereotipos que persisten en Hollywood. En una entrevista con TMZ en 2019, el actor habló sobre la necesidad de ampliar la representación de las personas con discapacidad en el cine y la televisión. También se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, organizaciones vinculadas con la discapacidad y la atención infantil. Además, presidió la Fundación Mitte, desde la que impulsó iniciativas filantrópicas y comunitarias. En el plano personal, el actor estaba comprometido con Kennedy Suarez, a quien le había propuesto matrimonio en 2025, después de varios años de relación. La noticia de su muerte generó conmoción entre los seguidores de Breaking Bad, la serie que marcó su carrera y le permitió combinar su trabajo artístico con una causa que defendió durante gran parte de su vida.

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