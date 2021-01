También Neil Young vendió su catálogo

El cantante y compositor Neil Young vendió la mitad de los derechos de su catálogo completo de 1.180 canciones a la firma de inversiones Hipgnosis Songs Fund. Young, de 75 años, famoso por canciones como “Heart Of Gold”, “Rocking In The Free World” y “Devil’s Sidewalk”, lanzó más de 50 álbumes de estudio y 20 álbumes en vivo, de los cuales siete fueron de platino y tres, multiplatino. “Compré mi primer álbum de Neil Young a los 7 años”, dijo el fundador de Hipgnosis, Merck Mercuriadis, y agregó que el