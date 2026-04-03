Filmaron al padre de Agostina Páez haciendo gestos racistas similares a los de su hija en Brasil

El hecho ocurrió pocas horas después de la vuelta de la abogada al país. Meses atrás, la imitación le valió a Agostina una causa por injuria racial.

A menos de 24 horas de que Agostina Páez volviera a Santiago del Estero , su padre, el empresario Mariano Páez, quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que realiza gestos similares a los de un mono y lanza duras críticas contra el Estado.

Las imágenes, publicadas por el medio local Info del Estero, corresponden a una salida nocturna en un bar bailable del centro de la capital provincial. Páez aparece junto a su pareja —quien meses atrás lo denunció por violencia de género— gritando e imitando movimientos que remiten directamente al episodio por el que su hija fue detenida en Brasil y acusada de injuria racial.

El material se conoció en paralelo a otra grabación en la que el empresario se refiere al financiamiento del caso judicial de su hija y a su vínculo con el sector público. “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política . Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, se lo escucha decir en un entorno distendido.

La exposición mediática se da justo cuando Agostina Páez, abogada e influencer, intenta retomar su vida tras permanecer más de dos meses retenida en Brasil, donde fue imputada por injuria racial luego de que se viralizara un video en el que realizaba gestos similares a los de un mono hacia trabajadores de un bar en Río de Janeiro.

La justicia brasileña le permitió regresar al país tras el pago de una caución de u$s18.000 , con la condición de continuar el proceso judicial desde la Argentina.

El descargo del padre de Agostina Páez: “El video está hecho con IA”

Tras viralizarse el video Páez padre dijo que el video en el que se lo ve haciendo gestos provocativos “está hecho con inteligencia artificial” y denunció haber sido amenazado. “Me pidieron $5 millones”, aseguró según informa el portal TN.

Según sostuvo el empresario santiagueño, el material que circuló en las últimas horas no sería auténtico y formaría parte de una maniobra para perjudicarlo públicamente en medio de la exposición mediática que atraviesa su familia.

En ese sentido, aseguró que ya analiza realizar una presentación judicial para que se investigue el origen del video y a sus posibles responsables.

De acuerdo a su relato, desconocidos se comunicaron con él para exigirle dinero a cambio de no continuar difundiendo el contenido. “Me pidieron plata para frenar todo esto”, insistió, al tiempo que remarcó que teme por su seguridad y la de su entorno.

"Viví con miedo": Agostina Páez regresó a la Argentina y contó su calvario en Brasil

Tras pasar más de dos meses retenida en Brasil, la abogada e influencer santiagueña Agostina Páez regresó al país y describió su experiencia como un período marcado por la angustia, la incertidumbre y la sensación de desprotección.

En declaraciones a distintos medios en Aeroparque, la joven aseguró que durante su estadía en el exterior se sintió “muy desamparada” y atravesó una situación límite. “He estado muy triste, la he pasado mal. Han sido meses muy duros para mí”, sostuvo apenas arribó.

Según relató, la tensión se mantuvo hasta el último momento previo a su regreso. Recién logró relajarse una vez que el avión despegó rumbo a la Argentina. “No estaba tranquila en ningún momento porque hasta el último minuto no sabía si algo iba a pasar, si algo se iba a revocar”, explicó, y remarcó que su principal objetivo era volver “por mi seguridad sobre todo”.

Páez permanece involucrada en una causa por injuria racial en Brasil, cuyo desenlace aún es incierto. Consultada sobre el futuro judicial, admitió no tener precisiones sobre la sentencia, aunque volvió a cuestionar el proceso.

En ese sentido, apuntó contra el rol del juez y el impacto del clima social en el expediente: “Se ha llevado de la opinión pública, y eso es muy triste, es muy malo”, afirmó.