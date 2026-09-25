Robert Pattinson cree que sería "difícil" que su Batman pueda encajar en el Universo DC de James Gunn + Agregar ámbito en









Warner Bros. pospuso recientemente la fecha de estreno de la película "The Batman: Parte II" al 18 de febrero de 2028.

Superman y Batman por ahora pertencen a universos separados.

Con las secuelas de las franquicias de Batman y Superman en el horizonte, una colaboración entre el Caballero Oscuro y el Hombre de Acero de DC no parece estar en un futuro inmediato.

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Robert Pattinson admitió que "sería un poco difícil" hacer que su versión de Bruce Wayne en las películas de Batman de Matt Reeves encajara en el Universo DC de James Gunn, que él mismo lanzó con Superman el año pasado.

“Creo que sería bastante difícil tener esta versión de Bruce fuera del mundo de [Reeves]”, dijo a LADbible. “Es uno de los pocos personajes, supongo que debido a la duración de los rodajes, pero también porque es un tipo de [estilo] tan específico, que su tono se te mete dentro”.

Pattinson añadió: “Recuerdo que me pasó lo mismo la última vez que lo hice, me llevó un tiempo. Estás completamente a oscuras, todo el tiempo. Tanto a nivel anímico como en cuanto a la luz, no puedo ver nada durante meses. Te afecta, te sientes raro después”.

¿Cuándo se estrena The Batman: Parte II? En julio pasado, Gunn reveló que el guion de The Batman: Parte II estaba terminado, tras varios retrasos. En agosto pasado, una carta a los accionistas de Warner Bros. Discovery reveló que el rodaje de la secuela comenzaría en primavera.

Warner Bros. pospuso recientemente la fecha de estreno de la película al 18 de febrero de 2028, mientras Reeves seguía generando expectación sobre la secuela con imágenes de prueba de cámara de Pattinson con el vestuario. Mientras tanto, Gunn finalizó el rodaje de la secuela de Superman, Man of Tomorrow, el mes pasado, que se une a Superman (2025), Supergirl (2026) y Clayface, que se estrena el 23 de octubre, en el universo DC en expansión de Gunn.

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