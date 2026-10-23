"The Gentleman": Orlando Bloom, Robert Carlyle y Elijah Wood se unen al elenco de la tercera temporada de la serie + Agregar ámbito en









La serie de Guy Ritchie está ampliando su elenco de cara a su tercera temporada en Netflix. El rodaje ya comenzó en Reino Unido y Marruecos.

La serie creada por Guy Ritchie amplia su elenco.

La serie The Gentlemen de Guy Ritchie está ampliando su elenco de cara a su tercera temporada en Netflix, cuya producción ya ha comenzado en el Reino Unido y Marruecos.

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La estrellas de la franquicia cinematográfica de El Señor de los Anillos, Orlando Bloom y Elijah Wood; Robert Carlyle (Line of Duty), Dexter Fletcher (Lock, Stock and Two Smoking Barrels de Ritchie) y Bruna Marquezine (Blue Beetle), así como Ed Speleers (You), Saffron Burrows (You) y Bugzy Malone (Operation Fortune: Ruse de Guerre) se unen a la serie protagonizada por Theo James.

La nueva temporada, ambientada en Medio Oriente, no contará con la participación de Meghan Markle, exactriz de Suits, con quien se había mantenido conversaciones sobre un posible papel.

James encabeza el reparto que regresa a The Gentlemen junto a Kaya Scodelario, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow, Harry Goodwins y Benjamin Clementine, quienes han estado en la serie desde la primera temporada, así como Maya Jama, quien debutó en la segunda temporada interpretando a la glamurosa y bien relacionada solucionadora de problemas, Aisha.

Dos miembros clave del reparto que habían estado en The Gentlemen desde el principio no regresarán para la tercera temporada: Daniel Ings, que interpreta a Lord Frederick “Freddy” Horniman, el hermano mayor de Eddie (James), adicto a la cocaína, y Giancarlo Esposito, que interpreta al multimillonario estadounidense y capo de la droga Stanley Johnston.

De qué trata la tercera temporada de The Gentleman En la tercera temporada, Eddie (James) y Susie (Scodelario) se embarcan en su proyecto más audaz hasta la fecha: construir un casino en Medio Oriente. Pero con el peligro acechando en cada esquina, ¿habrá llegado demasiado lejos la ambición desmedida del Duque? Something’s brewing…



The Gentlemen Season 3 is now in production. pic.twitter.com/VznY71CvRS — Netflix (@netflix) October 23, 2026 La tercera temporada de The Gentlemen, de ocho episodios, está escrita por Ritchie y Matthew Read, dirigida por Ritchie y Eran Creevy, y cuenta con la producción ejecutiva de Ritchie, Ivan Atkinson, Read, Will Gould, Simon Crawford Collins y Frith Tiplady para Moonage Pictures, junto con Jonathan Glickman y Alix Jaffe para Miramax TV, y James. La serie es producida por Moonage Pictures para Netflix y Miramax TV.

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