Tim Burton habló sobre la posibilidad de volver a trabajar con Johnny Depp

“Hay ciertas películas de las que no quiero hacer una secuela” , dijo Burton. “No quería hacer una secuela de esa porque parecía algo único. No quería hacer una secuela de 'Pesadilla antes de Navidad' porque también parecía algo único. Hay cosas que es mejor dejarlas así, y esa, para mí, es una de ellas”.

Tim Burton y la posibilidad de volver a trabajar con Johnny Depp

Aunque Burton no ha dirigido una película en la que Depp haya participado desde “Dark Shadows” (Sombras tenebrosas) en 2012, Depp sigue siendo uno de los colaboradores más frecuentes de Burton hasta la fecha. Además de “Edward Scissorhands” (El joven manos de tijera) y “Dark Shadows”, Depp y Burton trabajaron juntos en “Ed Wood” (1994), “Sleepy Hollow” (1999), “Corpse Bride” (La novia cadáver) (2005), “Charlie and the Chocolate Factory” (2005), “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street” (2007) y “Alice in Wonderland” (Alicia en el país de las maravillas) (2010).