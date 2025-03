Fin del amor: Manuela Viale y Federico Freire se separaron tras dos años de matrimonio

"El le dijo que no la quería más" dijo el periodista Pepe Ochoa, quien reveló la separación de ambos.

Manuela Viale y Federico Freire pusieron fin a su matrimonio luego de dos años juntos. La noticia fue confirmada por el periodista Pepe Ochoa en LAM , donde detalló que la separación ocurrió hace tres semanas y que existían señales previas de que la relación no estaba en su mejor momento.

Cercanos a Manuela aseguran que la actriz está atravesando un proceso muy doloroso . Fuentes de su entorno confirman que se encuentra profundamente afectada por la ruptura y que no veía venir esta separación.

La ceremonia de bodas, que contó con la presencia de varias figuras del espectáculo, parecía consolidar una pareja sólida. Sin embargo, según las revelaciones en LAM, uno de los factores que contribuyó a la ruptura fue, irónicamente, la misma amistad que los había unido desde su adolescencia.

En el programa, señalaron que “todavía parecían amigos y no una pareja”. A pesar de los años compartidos y el compromiso mutuo, la relación no logró evolucionar hacia un vínculo plenamente conyugal.

La pérdida del embarazo de Manu Viale

A pesar de los años de amistad y el amor que los unía, la pareja enfrentó varios momentos difíciles. Uno de los más dolorosos fue la pérdida de un embarazo el año pasado, lo que marcó un antes y un después en su relación.

Manuela había hablado públicamente de este triste suceso y de cómo lo vivió. En septiembre de 2024, durante una conversación sobre la pérdida de un embarazo de María Becerra, la actriz compartió su experiencia personal: “Yo también perdí un embarazo hace dos meses, y recién ahora estoy empezando a poder contarlo y hablarlo”.

La experiencia fue devastadora para ambos, pero especialmente para Manuela, quien recordó lo difícil que fue atravesar el duelo en conjunto con Federico. “Estuve tres semanas tirada en una cama re deprimida. En un momento dije quiero salir y mi cuerpo no quería salir. (…) Me costó entender que el dolor de Fede era distinto al mío”, confesó.

Manuela también explicó cómo la ayuda de personas que habían vivido experiencias similares la ayudó a procesar el duelo. “En ese momento me ayudó mucho exteriorizarlo para entender y que la gente me diga ‘me pasó’. (…) Las únicas personas que me pudieron dar las palabras exactas fueron las personas a las que les había pasado lo mismo”, destacó.

El fin de una historia de amor

A pesar de los obstáculos que la pareja enfrentó, como la pérdida del embarazo y otros desafíos personales, la separación de Manuela y Federico sorprendió a todos. En su círculo íntimo, siempre se había hablado de cómo la pareja se apoyaba mutuamente en momentos difíciles. Sin embargo, el final de su relación parece haber sido inevitable.

Mientras Federico optó por el silencio, Manuela atraviesa un proceso emocionalmente complejo. En su entorno cercano, amigos y familiares la acompañan mientras enfrenta esta nueva etapa de su vida.