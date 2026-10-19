Tini Stoessel canceló sorpresivamente su show en Miami: las razones detrás de la decisión

El show que tenía programado para el domingo por la noche en el Kaseya Center fue cancelado a último momento.

Tini Stoessel no pudo presentarse anoche en Miami. El show que tenía programado en el Kaseya Center fue cancelado a último momento, según informó la productora a través de un comunicado oficial.

La organización explicó que la decisión se tomó por el incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción que habían solicitado previamente y que eran indispensables para llevar adelante el espectáculo.

“ Esta situación es completamente ajena a Tini , quien se encontraba lista para subir al escenario, así como a su equipo de producción, quienes no tienen responsabilidad alguna”, señalaron en el comunicado desde la productora AKE Music . También indicaron que, pese a los esfuerzos realizados, no pudieron garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro de los tiempos previstos.

“Miami. Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse , principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, comenzó escribiendo la artista, teniendo en cuenta que el show no será reprogramado.

Y continuó: “Durante los últimos días, mi equipo hizo todo lo posible para adaptar la producción de FUTTTURA y llevar adelante el show. Cuando llegamos al venue nos encontramos con que las condiciones técnicas y de seguridad que se nos habían garantizado NO estaban dadas”.

“El venue fue entregado con horas de atraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos. Tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas las de los vuelos escénicos”, añadió Tini.

“Mi equipo trabajó hasta último momento intentando resolver cada uno de estos problemas, incluso consiguiendo materiales y equipamiento que debían haber estado disponibles. Aún así, se seguía insistiendo en realizar el show”, reveló la cantante.

Y remarcó: “Quiero ser muy clara: esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que NO se cumplieron. Todos estábamos listos para salir al escenario. Los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura”.

“Más adelante se compartirá un comunicado formal con el detalle de las numerosas deficiencias técnicas y operativas que no estoy mencionando en este comunicado. Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que hoy elijo no profundizar”, arremetió, deslizando internas dentro del equipo que podrían salir a la luz en otro momento.

Respecto al show, algunos rumores hablan de que Tini ya estaba dentro del Kaseya Center vestida y lista para salir al escenario, uno que se hablaba que compartiría con artistas de la talla de Chris Martin y Christina Aguilera, mientras que en el público estarían su pareja, Rodrigo De Paul, y hasta Lionel Messi.