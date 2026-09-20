Tini Stoessel se quebró en pleno recital, lloró y habló de su difícil momento: "Me están acompañando en un duelo" + Agregar ámbito en









Durante su presentación en Colombia, la artista hizo una pausa mientras interpretaba una canción y se dirigió a sus seguidores. El momento ocurrió después de varias semanas de tensión con su familia.

Archivo. El emotivo momento de Tini Stoessel durante su recital al hablar de su duelo.

Tini Stoessel protagonizó un momento de fuerte emoción durante su recital en Colombia, cuando no pudo contener el llanto mientras interpretaba “Siempre Brillarás”. Frente a sus fanáticos, la cantante contó que está “atravesando un duelo” y agradeció el acompañamiento del público.

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El episodio ocurrió mientras el público cantaba la canción. Por unos segundos, las voces de los espectadores se escucharon por encima de la de la cantante. Tini se cubrió el rostro y comenzó a llorar.

Luego de ese momento, la cantante se dirigió al público y explicó cómo se siente. “De alguna manera me están acompañando en un duelo. Seguramente muchas personas de acá saben de lo que estoy hablando. Pero lo más lindo de todo esto es que seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos”, expresó durante el recital.

Tini no explicó específicamente a qué situación hacía referencia. Sin embargo, sus palabras se produjeron después de varias semanas de tensión familiar vinculadas con sus padres y con el manejo de su patrimonio.

Tini Stoessel se emocionó durante su show y reveló cómo atraviesa su duelo. Tini y Alejandro Stoessel terminaron su vínculo profesional En los últimos meses, la artista puso fin a la relación profesional que mantenía con su padre, Alejandro Stoessel, quien fue su representante durante 15 años. El vínculo laboral había comenzado cuando Tini era adolescente y protagonizaba la serie de Disney “Violetta”.

A partir de la ruptura profesional surgieron versiones sobre la situación económica de la cantante y se realizó una auditoría para revisar el manejo de sus ingresos. Según trascendió, se trataría de una suma millonaria, aunque el monto no fue confirmado públicamente por los protagonistas. Durante el recital también estuvo presente Rodrigo De Paul junto a sus dos hijos. Ambos tienen previsto casarse el 19 de diciembre.