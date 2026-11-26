La cantante y el futbolista del Inter Miami y la Selección brindaron una entrevista dónde dieron detalles de su presente y futuro.

A menos de un mes de la boda, dieron detalles de lo que se viene.

“ Yo sueño mucho con ser madre . No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, aseguró Tini Stoessel a semanas de su boda con Rodrigo De Paul .

Stoessel y De Paul brindaron una entrevista exclusiva para Vogue Latam y además protagonizaron una producción de fotos juntos. En una charla atravesada por la complicidad, la pareja habló de su historia de amor, los preparativos del casamiento y el proyecto de familia que imaginan compartir.

Entre las confesiones más íntimas de la conversación, Martina, de 29 años, expresó un deseo que va mucho más allá de sus ambiciones profesionales: convertirse en mamá .

La intérprete sorprendió al contar cuánto se involucró personalmente en la organización de la celebración, que tendría lugar el próximo 19 de diciembre.

“Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento” , confesó entre risas. Su participación llegó al punto de realizar sus propios bocetos de cómo imagina el altar, rodeado de naturaleza y colores.

Hasta la elección de sus looks nupciales tiene un significado especial para ella. “No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también”, explicó.

La casa de los sueños de Tini y De Paul

Durante una de las visitas a la propiedad, según recordó el futbolista, la cantante comenzó a imaginar cómo distribuirían los espacios y qué habitaciones podrían ocupar Francesca y Bautista, los hijos de Rodrigo.

“Esa puede ser la habitación de Francesca, porque acá puede tener los maquillajes. Y ahí puede ir Bauti con la pelota de futbol”, recordó De Paul sobre las palabras de su futura esposa.

Incluso, ambos ya conversan sobre cómo sería el cuarto del bebé que sueñan tener juntos y los espacios que ocuparían Fifi y Tota, sus perras.

“Más allá del lugar en donde estemos nosotros, entendiendo ya la vida y el vínculo que fuimos teniendo, como que también nosotros somos hogar. Hoy en día ya estamos más grandes y quizás soñamos otras cosas y el poder construir nuestro hogar es un gran sueño”, explicó Tini.

Entre sus proyectos también está la posibilidad de tener una propiedad en Argentina, un país al que ambos desean regresar frecuentemente pese a sus compromisos laborales en el exterior.