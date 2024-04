Tini suspendió su primer show por la lluvia: "No saben la impotencia que siento por no poder hacerlo"

"No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz. Esperamos hasta último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada. Y obviamente también es peligroso para los bailarines, para toda la técnica, para ustedes", explicó Stoessel al público presente. La fecha fue reprogramada para el martes 30 de abril, en el mismo lugar.