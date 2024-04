Argentina y Brasil compartieron premio principal en el Bafici

Equilibrando los tantos, la estadounidense “Riddle of Fire”, de Weston Razooli, lindo cuento de tres niños sabandijas, digno de un buen estreno en salas comerciales, luce los premios de Mejor Largo y Dirección de Arte, y la canadiense “Intercepted”, de Oksana Karpovich, sobre la guerra en Ucrania, el de Mejor Dirección y el Signis del jurado católico.

En la Competencia Argentina suben al podio “Vrutos”, con v corta, de Miguel Bau, drama de tontos violentos (Gran Premio y Mejor Dirección), los políticos “El cambio de guardia”, de Martín Farina (Mejor Largo y dos premios paralelos) y “Corresponsal”, de Emiliano Serra (ningún premio oficial pero tres paralelos), el tucumano “Barcos y catedrales”, de Nicolás Aráoz (premio oficial a la Mejor Fotografía, refrendado por el premio de la Asociación de Directores de Fotografía), y los documentales “Imprenteros”, de Vega y Zapico, y “Dejar Romero”, de Fernández Mouján y Khourian (ambos con menciones especiales).

Y en la Competencia de Vanguardia y Género, rincón habitual de muchos disparates, al fin una buena, digna de estreno en salas comerciales: la égloga irlandesa “That They May Face the Rising Sun”, de Pat Collins (Mejor Largo y Director), en un palmarés coronado por tres mujeres: la holandesa Nina Gantz por “Wander to Wonder” (Gran Premio) y las actrices Lola Amores con “La mujer salvaje”, de Cuba, y Elena Topalidou, por “Highway of a Broken Heart”, de Grecia.

Distribuidos entre las tres competencias, también recibieron sus premios cuatro extranjeros y seis argentinos: “Berta y Pablo”, “Nunca fui a Disney”, “Los amantes astronautas”, “Hombre muerto”, “La pasión” y “¡Homofobia!”. Y en materia de cortometrajes, “The Ghosts You Draw on My Back”, de Serbia (Mejor Internacional), “Cuando todo arde”, de María Belén Poncio (Mejor Argentino) y otros de España y Brasil.

En la ocasión a la que aludíamos al principio, Pirovano también le aseguró a Mirtha la continuidad del Incaa, que no se cierra, pero suspendió sin fecha sus labores de fomento, apoyo económico y mantenimiento, precisamente las responsabilidades para las que fue creado en 1968 por el dictador Juan Carlos Onganía mediante el decreto17.741 (se llamaba entonces INC), que ampliaba el fomento al cine de 1957 firmado por Pedro Eugenio Aramburu.

Ahora la incógnita es: si el Incaa deja de dar préstamos y subsidios, ¿el próximo Bafici tendrá la misma cantidad de novedades nacionales? En una de esas, harán pie los independientes 100%, esos que no requieren la menor ayuda del Incaa, como “Retrato de un amanecer” que acaba de ganar el premio mayor del Festival Latino de Roma sin pasar por ninguna oficina.