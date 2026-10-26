Tristeza en el mundo de la música: murió Roxana Amed, reconocida cantante de jazz + Agregar ámbito en









La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por Sony Music Argentina. Amed tenía 63 años.

La reconocida cantante tenía 63 años.

Roxana Amed, una de las voces más destacadas del jazz argentino, murió este domingo 25 de octubre, a los 63 años. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por Sony Music Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de sus redes sociales, la disquera publicó un sentido comunicado despidiendo a la artista. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Roxana Amed, extraordinaria artista, compositora y productora, cuya voz, sensibilidad y visión musical dejaron una huella única en la música", reza el texto.

Y continúa: "Nos unimos al dolor de nuestro querido colega Daniel Arano, su familia y todos quienes tuvieron el privilegio de conocerla y compartir su arte. Honramos su legado y su invaluable contribución a la música. Descansa en paz Roxana, te vamos a extrañar mucho". Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de su muerte.

Nos unimos al dolor de nuestro querido colega Daniel Arano, su familia y todos quienes tuvieron el privilegio de conocerla y compartir su arte.



Honramos su legado y su invaluable contribución a la música.



Descansa en paz Roxana, te vamos a extrañar mucho. — Sony Music Argentina (@SonyMusicArg) October 25, 2026 La extensa trayectoria de Roxana Amed Amed era reconocida por su capacidad para combinar el jazz contemporáneo con las raíces del folclore y el rock argentino. Su trayectoria la convirtió en una referente del género tanto en el país como en el exterior.

Nacida en la ciudad de Buenos Aires y criada en Ramos Mejía, comenzó su camino artístico en los clubes de jazz porteños, a los que viajaba para cantar con distintas agrupaciones. Su vocación musical convivió desde temprano con otros intereses, como el cine y la literatura, disciplinas que también influyeron en sus composiciones.

En 2013 se instaló en Miami junto a su familia. Allí continuó su carrera musical y desarrolló una importante actividad académica. Obtuvo una beca para cursar una maestría en Jazz Vocal en la Florida International University y comenzó a enseñar historia del jazz y música afroamericana. Ramos Mejía, comenzó su camino artístico en los clubes de jazz porteños, a los que viajaba para cantar con distintas agrupaciones. Su vocación musical convivió desde temprano con otros intereses, como el cine y la literatura, disciplinas que también influyeron en sus composiciones. En 2002 debutó con repertorio propio en el primer Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Ópera. Dos años después publicó Limbo, su primer disco, producido junto a Pedro Aznar, con quien inició una colaboración fundamental para su carrera. Su trabajo recibió numerosos reconocimientos. Fue la primera cantante y productora argentina en ganar un Premio Gardel al Mejor Álbum de Jazz y obtuvo tres nominaciones a los Latin Grammy. También recibió un Diploma al Mérito de la Fundación Konex. Su último disco, Todos los fuegos, llegó en mayo de 2025 y significó un acercamiento especial a las canciones que habían marcado su juventud. Allí reinterpretó clásicos de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Soda Stereo desde su particular mirada jazzística.

Temas Música

Jazz