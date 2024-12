Vuelve "Malcolm In The Middle" con su elenco original y nuevos episodios en Disney+

Una de las series de comedia más influyentes del nuevo milenio, Malcolm In the Middle , finalmente vuelve a la pantalla , justo a tiempo para el 25 aniversario de su lanzamiento en Fox. La comedia familiar regresará para una edición limitada de cuatro episodios en Disney+ con los miembros del elenco original Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek a bordo para repetir sus papeles como Malcolm y sus padres Hal y Lois, respectivamente.

También regresan el creador de Malcolm In the Middle, Linwood Boomer , quien será escritor de los nuevos episodios, y el director de producción Ken Kwapis, quien dirigirá los cuatro. 20th Television y New Regency, cuya empresa conjunta Regency Television (a través de Fox TV Studios y Regency Enterprises) estuvo detrás de la serie original, están produciendo para Disney Branded Entertainment.

Se espera que a Muniz, Cranston y Kaczmarek se sumen otros miembros del reparto de la serie original Malcolm in the Middle, en la que el joven genio Malcolm (Munitz) intentaba adaptarse a la vida con su peculiar y a menudo difícil familia. El trío será el centro de atención de los nuevos episodios, en los que Malcolm (Munitz) y su hija se ven envueltos en el caos familiar cuando Hal (Cranston) y Lois (Kaczmarek) exigen su presencia para la fiesta de su 40º aniversario de bodas.

Teniendo en cuenta la ocasión, el aniversario de bodas de Hal y Lois, tendría sentido que todos sus hijos estuvieran presentes. Aunque es probable que Christopher Masterson y Justin Berfield, que interpretaron a sus dos hijos mayores, Francis y Reese, respectivamente, en la película original, sean contactados para repetir sus papeles, es poco probable que Erik Per Sullivan, que interpretó al hermano menor, Dewey, regrese. Dejó de actuar en 2010 y no ha participado en ninguna de las reuniones de Malcolm In the Middle.

Munitz también ha cambiado de carrera para convertirse en piloto de carreras de coches a tiempo completo, pero ha mantenido un pie en Hollywood con trabajos ocasionales como actor. Junto con Cranston, también ha sido el que más ha expresado su deseo de volver a reunir al grupo para un resurgimiento de Malcolm .

Cranston es productor ejecutivo de los nuevos episodios junto a Boomer, su esposa, la productora de comedia televisiva Tracy Katsky a través de su KatCo, Kwapis, Gail Berman, quien desarrolló y vendió la serie original como presidente de Regency TV, y Arnon Milchan, Yariv Milchan y Natalie Lehmann de New Regency. Jimmy Simons y Laura Delahaye son coproductores ejecutivos.

La influencia de "Malcolm" en las comedias de los últimos años

Malcolm in the Middle marcó el comienzo de la era de las series de comedia con una sola cámara en la televisión abierta, allanando el camino para programas como Arrested Development, The Office, 30 Rock y Modern Family. Fox asumió un gran riesgo con un formato que no estaba probado en ese momento, y valió la pena: Malcolm le dio a la cadena su mayor audiencia de estreno desde Los Simpson, con unos 23 millones de espectadores sintonizando su debut en enero de 2000. La cifra aumentó a 26 millones en la semana 2.

La estética y el estilo del programa también fueron bien recibidos por los críticos, y Malcolm ganó dos premios Emmy consecutivos por la escritura y dirección de comedia en sus dos primeras temporadas, incluido el piloto, escrito por Boomer y dirigido por Todd Holland. A lo largo de sus siete temporadas, la serie recibió un total de siete premios Emmy, un premio Peabody y un Grammy.