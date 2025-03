Jon Bernthal habló sobre el especial de Punisher para Disney+ y su regreso en "Daredevil: Born Again"







Tras una larga espera, Matt Murdock (Charlie Cox) finalmente vuelve a ser protagonista de su propia serie con Daredevil: Born Again. Después de tres temporadas al frente de la serie de Netflix Daredevil (así como una temporada de The Defenders y algunas apariciones en UCM), Cox y el actor de Kingpin Vincent D'Onofrio están de regreso para la serie de Disney+. A ellos se les unió Jon Bernthal en su papel de Punisher.

Su aparición en el cuarto capítulo de la serie marcó la primera vez que Bernthal interpreta el papel desde que The Punisher de Netflix dejó de transmitirse en 2019, Bernthal considera que esto es solo una pequeña muestra de reintroducción del personaje. "Fue como: 'A ver si funciona'", declara el actor al portal Entertainment Weekly. "A ver si hay una verdadera apertura y ganas de dejar que Frank sea lo que es, lo suficientemente oscuro como para tener el coraje y la audacia de darle la espalda al público y hacerlo difícil, de una complejidad psicológica enorme, de alejarse de cualquier ternura o humor y de ir a por todas".

Además de la segunda temporada de Daredevil: Born Again, Marvel autorizó a Bernthal a escribir y protagonizar un especial de televisión independiente de Punisher, al estilo de Werewolf by Night. Así que, aunque su gran momento del episodio 4 solo dura una escena (al menos por ahora), Bernthal admite: "Siento que me ha abierto las puertas para acercarme al Frank Castle que tanto quiero representar".

Las dudas de Jon Bernthal sobre volver como Punisher y el futuro especial para Disney+ El reencuentro de Bernthal con su personaje no fue tan facil. No es ningún secreto que Daredevil: Born Again de Disney+ experimentó una importante renovación tras filmar seis episodios. Bernthal recibió la primera versión de la serie, que parecía más un procedimiento y menos conectada con la mitología de la serie original de Daredevil en Netflix. "Al final, no la vi. No vi la versión de Frank, y lo que querían de Frank no me parecía del todo lógico y pensé que no atraería a los fans ni sería congruente", explica el actor. "No era algo que realmente me interesara. Así que tuvimos que abandonarla".

Tras contratar a nuevos guionistas principales y contratar a Dario Scardapane, guionista y productor ejecutivo de The Punisher, como showrunner, Marvel volvió a la carga. Y esta vez, colaboraron más con Bernthal en el desarrollo del personaje. "Realmente me involucraron en la conversación", dice. "Fuimos muy específicos sobre el estado psicológico y físico de Frank". Bernthal ahora está deseando hacer mucho más con este personaje. Reúne fuerzas con el director Reinaldo Marcus Green, quien dirige el especial de televisión de Punisher para Disney+ tras colaborar en King Richard y We Own This City . "Pasé por todo el proceso", dice. "Entré, presenté mi idea, presenté un esquema antes incluso de escribir, y sentí que no quería que me la entregaran sin más. Habían leído algunos de mis escritos, me pidieron venir a presentarla, y así lo hice. Y me han hecho responsable en cada paso del proceso. De verdad quiero merecer esto y quiero que sea bueno. La historia que hemos diseñado es, creo, realmente especial. Es la versión visceral, psicológicamente compleja, implacable y sin restricciones de Frank, que le dará la espalda al público. Y nada es fácil y toda violencia tiene un precio, y vamos a ver ese precio. Estoy agradecido de que me permitan ir a los lugares a los que realmente quiero ir".

