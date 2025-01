L-Gante confirmó su reconciliación con Wanda Nara: "Ella está totalmente enamorada de mí y yo de ella"

La pareja estuvo separada dos semanas aunque habían dejado en claro que no era por problemas internos sino por el revuelo mediático que se había generado en el medio del divorcio de la mediática y Mauro Icardi.

Hace apenas dos semanas, Wanda Nara y L-Gante anunciaron su separación y aclararon que se distanciarían no por problemas en la pareja sino por el revuelo mediático que se había generado a su alrededor, en medio del escandaloso divorcio de la conductora y el futbolista Mauro Icardi. Por esta separación en buenos términos no llamó la atención el cantante confirmara este miércoles la reconciliación: "No fue una pelea, nos distanciamos un par de días, hice un poquito la mía y acá estamos, todo bien".