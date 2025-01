¿Will Smith protagonizará una nueva película de "Matrix"? El mensaje del actor que sacudió las redes sociales







El actor había sido la opción principal para interpretar a Neo, papel que finalmente fue para Keanu Reeves.

El mensaje de Will Smith que sorprendió en las redes.

Will Smith desató el lunes especulación con una críptica publicación en Instagram que señalaba cómo el actor rechazó el papel protagónico de Neo en la épica de ciencia ficción original de 1999, Matrix, dirigida por Lana Wachowski y Lilly Wachowski.

La publicación de Instagram, que presenta una fuente de computadora al estilo Matrix, decía: “En 1997, las Wachowski le ofrecieron a Will Smith el papel de Neo en Matrix. Smith lo rechazó. Eligió Wild Wild West , creyendo que era una opción más adecuada para él en ese momento. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Cómo habría sido Matrix con Will Smith como Neo? Despierta, Will... La Matrix te tiene a ti…”

Embed - Will Smith on Instagram View this post on Instagram A post shared by Will Smith (@willsmith) ¿Will Smith protagonizará una nueva película de Matrix? Según el portal The Hollywood Reporter, Will Smith no se unirá a Warner Bros. y al director Drew Goddard en una nueva película de Matrix para el estudio. Esto hace que sea un hecho por demás misterioso y curioso el video compartido por el actor.

Goddard, el guionista y director de The Martian, The Cabin in the Woods y World War Z, fue elegido para escribir y dirigir una nueva película de Matrix para Warner Bros. el año pasado. Esta será la primera película de Matrix que no esté dirigida por una hermana Wachowski, aunque Lana Wachowski actuará como productora ejecutiva en el nuevo proyecto.

Estrenada hace poco más de 25 años, Matrix arrasó la imaginación del público con una historia alucinante, efectos especiales innovadores y una actuación decisiva de Keanu Reeves. La película, que recaudó 467 millones de dólares en todo el mundo en ese momento, se convirtió en una piedra de toque de la cultura pop. Matrix Reloaded y Matrix Revolutions se estrenaron consecutivamente en 2003 para extender la franquicia cinematográfica, y Matrix: Resurrections llegará en 2021.