Matrix 5 está en camino de la mano de un reconocido director de cine.

Quién dirigirá Matrix 5

El guión y la dirección de Matrix 5 estáne n manos de Drew Goddard. Es conocido por haber escrito The Martian, Cloverfield y World War 7, así como haber escrito y dirigido The Cabin In The Woods.

"Drew vino a Warner con una nueva idea que todos pensamos que sería una manera increíble de continuar el mundo de Matrix, honrando lo que empezaron Lana y Lily hace 25 años pero también ofreciendo una perspectiva única basada en su amor por la serie y sus personajes", dijo Ehrman en un comunicado. A esto, Goddard agregó: "No es una hipérbole decir que las películas de Matrix cambiaron tanto al cine como a mi vida. La visión artística exquisita de Lana y Lily me inspira todos los días y estoy muy agradecido de la oportunidad para contar historias en su mundo".

Dónde ver las películas de Matrix

Todas las películas de Matrix están disponibles para ver en la plataforma de streaming Max.