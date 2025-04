Google reconoció que su Inteligencia Artificial elaboró respuestas para las que no fue programada

La Inteligencia Artificial y su capacidad de aprender habilidades para las que no fue programada.

La Inteligencia Artificial avanza a pasos agigantados cada día y, muchas veces, ni siquiera los expertos pueden explicar cómo funcionan los procesos de aprendizaje de esta tecnología . En este escenario, el CEO de Google, Sundar Pinchai, afirmó que su propio desarrollo, Gemini , se adaptó por su cuenta y respondió preguntas para las que "no estaba entrenada para conocer".

En ese sentido, Pinchai ejemplificó esta capacidad con una situación que sucedió con Gemini. Es que el programa de IA de la empresa se adaptó por su cuenta cuando se le hizo una pregunta en el idioma de Bangladesh "el cual no estaba entrenado para conocer".

Ante esto, un periodista de la CBS cuestionó al CEO de Google e instó: "Ustedes no entienden completamente cómo funciona, y sin embargo, ¿la han puesto a disposición de la sociedad?". Sin embargo, Pinchai no se alteró por el cuestionamiento y respondió: "No es algo grave, tampoco entendemos del todo cómo funciona la mente humana".

"Hoy en día, más de una cuarta parte de todo el nuevo código en Google es generado por IA, luego es revisado y aprobado por los ingenieros. Esto ayuda a que nuestros ingenieros hagan más y avancen más rápido", ahondó sobre el autodesarrollo que realizan las Inteligencias Artificiales.

Cuánto falta para que la IA iguale a los humanos en cualquier tarea: esto dice Google

Desde Google afirmaron que la inteligencia artificial general (AGI) igualará o superará la inteligencia humana en los próximos "cinco a diez años", según sostuvo el CEO de Google DeepMind, Demis Hassabis. El experto tecnológico afirmó que, en la próxima década “muchas capacidades comenzarán a emerger".

Los dichos de Hassabis tuvieron lugar durante una conferencia en Londres donde sostuvo que "los sistemas actuales son muy pasivos y todavía hay muchas cosas que no pueden hacer", aunque cree que en la próxima década “muchas de esas capacidades comenzarán a emerger y avanzaremos hacia lo que llamamos inteligencia artificial general”.

Según un artículo publicado por CNBC, Hassabis definió la AGI como "un sistema capaz de exhibir todas las complejas habilidades que poseen los humanos". Sin embargo, advirtió que “aún no hemos llegado" a ese punto ya que restan limitaciones que requieren más investigación.

En este escenario, otras figuras relevantes de la industria proyectan plazos incluso más cortos. El director de productos de Cisco, Jeetu Patel, afirmó que puede haber "evidencia significativa de AGI en acción en 2025". Explicó que “hay tres grandes fases en la IA: la inteligencia artificial básica, la inteligencia artificial general y la superinteligencia", con esta última a "pocos años de distancia".

Por su parte, el magnate Elon Musk aseguró que la AGI estará disponible para 2026 y el CEO de OpenAI Sam Altman, manifestó que este desarrollo podría ocurrir en un "futuro razonablemente cercano".