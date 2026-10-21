Bitcoin avanza más de un 2% y se acerca a los u$s83.500: el rebote tecnológico impulsa el apetito por el riesgo + Agregar ámbito en









El mercado cripto vuelve al verde impulsado por la fortaleza de las acciones tecnológicas en Asia. Zcash lidera las subas entre las altcoins con más de un 10% y J.P. Morgan proyecta una rentabilidad anual del 10% para Bitcoin en los próximos diez años.

¿A cuánto cotiza Bitcoin este miércoles? Freepik

Un clima favorable en los mercados tecnológicos globales devolvió el verde al mercado cripto este miércoles. Bitcoin (BTC) avanza más de un 2% en las últimas 24 horas y cotiza en torno a los u$s83.500, mientras que Ethereum (ETH) sube un 3% y se acerca a los u$s2.500. El resto de las altcoins también repunta con fuerza, con Zcash (ZEC) disparado más de un 12% tras una novedad técnica relevante que triplicará la velocidad de confirmación de pagos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el plano institucional, J.P. Morgan Asset Management publicó su primera proyección de rentabilidad a largo plazo para Bitcoin: una tasa anual compuesta del 10% en los próximos diez años. Sin embargo, la entidad advirtió que la volatilidad de la criptomoneda y la inestabilidad de sus correlaciones con otros activos siguen siendo los principales obstáculos para su inclusión generalizada en las carteras de inversión.

Sin embargo, lo que mejoró el humor del mercado cripto provino del sistema financiero tradicional, con el renovado apetito de riesgo en el sector tecnológico: Super Micro Computer celebró sus resultados y una mejora de previsiones impulsada por la demanda de IA.

SpaceX, por su parte, batió todas las expectativas: destacó que su crecimiento se apoyó en la expansión de Starlink y, especialmente, en su división de inteligencia artificial —rebautizada como Super Intelligence (SI)—, que ya se convirtió en su mayor fuente de ingresos. La compañía de Elon Musk también dejó abierta la puerta a una posible fusión con Tesla.

"Esta correlación refuerza la creciente influencia del sector tecnológico sobre BTC, que también ha reaccionado a los cambios en las expectativas macroeconómicas", planteó la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama.

De todas maneras, agregó que a pesar de esta recuperación, "el mercado todavía muestra señales de cautela, con menores volúmenes y una volatilidad reducida tras varias semanas de movimientos limitados". El Brent supera los u$s110 y la Fed mantiene la presión Sin embargo, no todo fue optimismo. El crudo Brent superó los u$s110 por barril tras nuevos ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, reavivando los temores a una interrupción del suministro energético global. El dólar se fortaleció levemente y los bonos del Tesoro estadounidense cedieron parte de las ganancias del martes, aunque se mantienen en niveles muy elevados. El escenario sigue siendo complejo de cara a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) del 27 y 28 de octubre. El mercado descuenta al menos una suba de tasas antes de fin de año, aunque la balanza se inclina más hacia diciembre que hacia octubre.